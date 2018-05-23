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Ержан Конурбаев избран членом совета директоров «Standard Life»

23.05.2018 16:52   1064   0

АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» сообщило об изменении в составе совета директоров и в составе правления. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Совет директоров принял решение от 14 мая 2018 года назначить Ержана Конурбаева членом совета директоров «Standard Life».

Также совет директоров принял решение от 18 мая 2018 года исключить Юлию Пашатскую с должности управляющего директора по правовым вопросам. Владислав Ли, Абильмажен Галимов, Бауыржан Нугыманов перестали быть членами совета директоров с 14 мая 2018 года. 

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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    46

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    32

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    100

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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