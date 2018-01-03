Еще две зарубежные дочерние компании появятся у холдинга «Байтерек»

БРК (дочерняя организация НУХ «Байтерек») планирует создать дочернюю структуру в Нидерландах в форме B.V. – это тип закрытой частной компании, которые не выдают список акционеров по запросам.

Как отмечается в отчете нацкопании на KASE, отраслевой мандат создаваемого фонда – инвестиции в проекты БРК и БРК-Лизинг.

«Согласно внесению изменений в пункт 3 решения совета директоров БРК будет создана дочерняя организация АО «БРК» в форме B.V. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью создания фонда прямых инвестиций в форме С.V. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»», - отмечается в распространенном сообщении компании.

Справка:

Компания «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ) в 2013 году достигла 2,4 млрд тенге прибыли, в 2014 – 9,8 млрд тенге прибыли, в 2015 - 34,7 млрд тенге (в результате эффекта девальвации). А вот в 2016 ККМ получила чистый убыток в размере 1,8 млрд тенге.

Общая капитализация фондов, согласно данным ККМ, куда вкладывается казахстанский фонд - $2,2 млрд, из которых вложения казахстанского фонда - $301,7 млн.

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