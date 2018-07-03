Разбившийся во время испытательного полета истребитель СУ-30 был перестрахован в СК "Евразия"

27 июня 2018 года на западе Индии, в штате Махараштра, во время последнего испытательного полета истребителя СУ-30, принадлежащего индийской армии, по невыясненным обстоятельствам произошло крушение. К счастью, пилоты – лидер эскадрильи Д. Панкай (36 лет) и лейтенант С. Ачудев (26 лет) – успели катапультироваться, однако находившиеся на месте падения судна люди получили ранения от взрыва и осколков и были доставлены в ближайшую больницу.

По предварительным данным, крушение произошло из-за технических неполадок в системе. Несмотря на то, что самолет все еще проходил испытания и не был передан индийским военно-воздушным силам в полном объеме, будущие владельцы взяли под особый контроль расследование произошедшего, ведь ранее этот самолет уже выполнял несколько проверочных рейсов и должен был быть введен в индийские ВВС после последнего полета.

Источник в авиастроительной отрасли сообщил, что потерпевший крушение истребитель был первым серийным Су-30МКИ и перед инцидентом он успел выполнить несколько полетов. Ориентировочная стоимость одного подобного самолета составляет порядка $44 млн (15 млрд тенге).

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Истребитель был застрахован максимально от всякого рода неполадок до полного уничтожения авиасудна. Также у компании-владельца имелись в наличии действующие договоры страхования воздушного транспорта (авиакаско) и гражданской правовой ответственности перевозчика перед третьими лицами. Общая сумма страховки судна составляет более INR 2,5 млрд (12,8 млрд тенге). На данный момент СК «Евразия» собирает информацию и необходимые документы по страховому событию для формирования резервов в рамках доли своей ответственности по договору перестрахования.

Корпорация «Иркут» – российский производитель истребителя Су-30 – никак не комментирует данную авиакатастрофу до окончания официального расследования.

Разбившийся самолет был разработан по лицензии и прототипу российского «Сухого» компанией Hindustan Aeronautics Limited и предназначен для всепогодных, воздушных и воздушно-космических полетов.