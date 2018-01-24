Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 млрд евро

Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, оштрафовала американского производителя чипов Qualcomm Inc. на 997 млн евро за ограничение конкуренции на рынке.

ЕК обвинила компанию в выплате миллиардов долларов основному клиенту, Apple Inc., за то, чтобы компания не закупала микрочипы для своих устройств у конкурентов.

По словам члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, "такая ситуация означала, что ни одна другая компания не могла конкурировать с Qualcomm на этом рынке, какой бы хорошей ни была ее продукция".

Штраф стал очередной проблемой для Qualcomm, которая пытается сопротивляться попытке поглощения со стороны конкурента Broadcom и активно судится с Apple по вопросу об оплате лицензий за пользование патентами.