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"Еврокоптер Казахстан Инжиниринг" наращивает экспортные услуги

08.09.2017 17:24   1018   0
На казахстанский завод прибыл воздушный борт из Монголии для выполнения 8-летней инспекции. Это уже второй вертолет из этой страны, в прошлом году предприятие успешно произвело 6-летнюю инспекцию (крупная форма) на аналогичном ЕС145.
 
«С 2016 года ЕСКЕ вышел на экспорт и наш персонал активно обслуживает вертолеты, как на территории завода в г.Астана, так и выезжает на места заказчиков. Сегодня большая часть обслуживания вертолетов и обучения летно-технического состава составляет экспорт», - пояснил начальник авиационного учебного центра ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» Мадияр Каражанов.
 
В текущем году для прохождения 6-годовой инспекции прилетал (самоходом – перелет составил 5 суток) воздушный борт из Якутии. После успешного завершения работ на нем, специалисты предприятия были приглашены на место базирования заказчика для выполнения дополнительной технической поддержки.
 
При заводе создан сервисный центр для оказания квалифицированных услуг по поддержанию летной годности вертолетов, а также ремонту и технической поддержке. Центр предоставляет высокотехнологичное оборудование, обеспечивает доступность запчастей и инструментов на складе предприятия. Оперативное обслуживание, осуществляемое сертифицированными специалистами, гарантирует высокий уровень качества, производительности и безопасности.
 
ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» является единственным заводом по сборке и обслуживанию вертолетов ЕС145 на территории СНГ. Проект реализовывается на паритетной основе: 50% участия принадлежит АО «НК «Казахстан инжиниринг» и 50% – концерну «Airbus Helicopters».
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