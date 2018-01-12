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Facebook изменит способ выдачи сообщений в лентах соцсети

12.01.2018 19:15   916   0

Facebook изменит способ выдачи сообщений в новостных лентах пользователей. Теперь приоритет будет отдаваться показу постов друзей, а не коммерческих пользователей или медиа-компаний, что может привести к уменьшению доходов соцсети от размещения рекламы. Об этом сообщил Марк Цукерберг на своей официальной странице в соцсети.

Глава Facebook сообщил, что масштабные изменения предпринимаются, чтобы «способствовать полноценному общению людей». При этом он признал, что готовящиеся изменения могут отрицательно сказаться на финансовых показателях Facebook.

«Мы вносим крупные изменения в то, как мы развиваем Facebook», - написал основатель соцсети.

Он также отметил, что новая цель, которую он ставит перед разработчиками Facebook, это не помощь клиентам в поиске нужного контента, а помощь в осуществлении полноценного общения.

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«Когда мы внесем эти изменения, вы будете видеть меньше общего контента, такого как, например, посты представителей бизнеса, брендов и медиа. Я рассчитываю, что после изменений время, которое люди будут проводить в Facebook, уменьшится. Но я также ожидаю, что это время они будут проводить в соцсети с большей пользой», - сообщил Марк Цукерберг.

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Он пояснил, что пользователи Facebook обнаружили, что деловые посты и сообщения медиа-изданий в их лентах в соцсети оттесняют на второй план личные моменты, побуждающие их больше общаться друг с другом, отметил Марк Цукерберг.

Тем временем, как научные исследования, так и анализ, проведенный Facebook, выявили, что ощущение «большей связи и меньшего одиночества» коррелируется со «степенью счастья и здоровья в долгосрочной перспективе».

«В то же время пассивное чтение постов или просмотр видео, даже в случае, если они являются интересными и информативными, может не быть столь же благоприятным», - написал Марк Цукерберг.

По словам главы соцсети, пользователи Facebook начнут замечать изменения в выдаче сообщений в своих лентах уже в ближайшие недели.

Отметим, в прошлом квартале доходы Facebook от размещения рекламы составили порядка $10,14 млрд.

  • Источник:
  • Interfax
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