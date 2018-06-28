Филип Джон Дайер назначен членом совета директоров АО «НК «КазМунайГаз»

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» сообщило об изменении в составе совета директоров. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте KASE.

Совет директоров принял решение 15 июня 2018 года назначить Филипа Джона Дайера членом совета директоров - независимым директором АО «НК «КазМунайГаз».

В состав акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли: Уолтон Кристофер Джон, Сауат Мынбаев, Алик Айдарбаев, Грюал Балжит Каур, Ерлан Баймуратов, Стивен Уайт Джеймс, Узакбай Карабалин, Филип Джон Дайер.

Справка:

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли РК. 100% акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежат госфонду «Самрук-Казына».