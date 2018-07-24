Financial Times: Алишер Усманов намерен продать акции ФК «Арсенал»

Российский бизнесмен Алишер Усманов активно изучает возможность продажи 30% принадлежащих ему акций лондонского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Алишер Усманов является владельцем 30,04% акций «Арсенала». Ранее сообщалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля - 67%), однако стороны не пришли к соглашению.

Как сообщает издание со ссылкой на два источника близких к бизнесмену, Усманов смирился с тем фактом, что Кронке никогда не продаст ему контрольный пакет акций клуба.

Фото: Reuters