ФНБ «Самрук-Қазына» и НК «КазМунайГаз» досрочно погасили займы на $2,5 млрд

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» досрочно погасил синдицированный кредит в размере $1,5 млрд, привлеченный в 2015 году для финансирования сделки по приобретению 50% доли участия в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.», сообщает Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Также внешний долг «КазМунайГаз» был сокращен на $1,6 млрд за счет погашения своих международных облигаций.

Погашение произведено за счет собственных средств Фонда в сумме $900 млн и привлечения нового кредита $600 млн от синдиката международных и казахстанских банков – Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Mizuho Bank, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, АО «Народный Банк Казахстана», АО «Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы» и АО «Ситибанк Казахстан».

Данный шаг удалось осуществить благодаря работе направленной на повышение доходности группы компаний Фонда, а также снижению стоимости заемных ресурсов и сокращению внешнего долга.

В результате, Фонд сохранил присутствие на рынке международного заемного капитала и одновременно сократил внешний долг на $900 млн и существенно снизил стоимость кредита, что является серьезным успехом по формированию бенчмарка на конкурентных условиях.

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Данная сделка также позволяет синхронизировать сроки денежных потоков Фонда за счет продления сроков погашения с 2020 до конца 2022 года, в связи с соответствующим переносом срока исполнения Опционного соглашения на обратный выкуп акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» со стороны АО «НК «КазМунайГаз».

Справка:

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, «Казахтелеком», «Казатомпром», «КазМунайГаз», «Казпочта» и другие.