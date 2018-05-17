Фонд «Даму» и Евразийский банк развития договорились о сотрудничестве

В рамках Астанинского экономического форума состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Фонд «Даму») и Евразийским банком развития (ЕАБР).

Документ был подписан председателем правления Фонда «Даму» А. Саркуловым и председателем правления ЕАБР А. Бельяниновым с целью установления партнерских отношений и развития долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на поддержку развития частного предпринимательства в Республике Казахстан.

Соглашением определены основные направления сотрудничества:

- участие ЕАБР в инвестиционных проектах, направленных на поддержку МСБ и иных проектах частного предпринимательства, поддерживаемых Фондом «Даму», в том числе реализуемых с участием компаний, учрежденных в иных государствах - участниках ЕАБР;

- обсуждение с Национальным Банком Республики Казахстан вопросов по обеспечению тенговой ликвидности ЕАБР для целей реализации совместно с Фондом «Даму» проектов МСБ;

- изучение потенциальных инвестиционных возможностей, которые могут способствовать развитию частного сектора экономики государств - участников ЕАБР, а также достижению стратегических целей Фонда «Даму» и ЕАБР.

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По словам председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова: «ЕАБР готов изучить возможности оказания финансовой поддержки развитию частного предпринимательства и реализации инвестиционных проектов в сфере МСБ. Мы считаем, что поддержка МСБ является одним из действенных инструментов, вносящих вклад в устойчивое развитие экономики государства».

Председатель правления Фонда «Даму» Абай Саркулов отметил: «Подписание данного меморандума положительно отразится на наших усилиях по продвижению и поддержке частного сектора в Казахстане и в скором будущем мы перейдем к реализации конкретных взаимовыгодных проектов и программ».