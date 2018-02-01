Галымжан Таджияков избран председателем совета директоров НАТР

В соответствии со статьей 56 Закона РК "Об акционерных обществах" председателем совета директоров АО «Национальное агентство по технологическому развитию» избран заместитель председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Таджияков Галымжан Бисенгалиевич.

До приглашения в Холдинг «Байтерек» работал управляющим директором в Евразийском банке развития, младшим вице-президентом АО «Ситибанк Казахстан», работал на различных позициях в АО «HSBC Банк Казахстан», начальником управления финансовых институтов АО «Kaspi Bank» и «ABN AMRO Банк Казахстан».

Галымжан Таджияков окончил учебные заведения Казахстана и Великобритании – с отличием Казахскую Государственную Академию Управления (экономист-международник) и Бизнес-школу университета Дарема (МВА).