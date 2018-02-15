Гендиректор Казгидромета ответил на обвинения Шукеева в монополии

Генеральный директор РГП «Казгидромет» Марат Кынатов ответил на обвинения министра сельского хозяйства Умирзака Шукеева в монополии на прогнозы погоды.

Напомним, вчера на расширенной коллегии МСХ РК Умирзак Шукеев предложил фермерам покупать и ставить 500-долларовые метеостанции и возмутился привилегиями государственных синоптиков.

«Оказывается, у нас в законодательстве зашита монополия «Казгидромета» на прогноз погоды. Это же анахронизм! Надо это убирать, чтобы каждый фермер мог на своем участке поставить свою маленькую метеостанцию. И всю аналитику в одном районе свести в один центр», - отмечал ранее глава Минсельхоза.

Марат Кынатов отметил, что прогнозы погоды предоставляются как Казгидромет, так и многочисленными погодными сайтами и мобильными приложениями. Население имеет возможность выбора источника и способа получения информации.

«Вопрос о монополии периодически поднимается, поскольку в действующем Экологическом кодексе национальная гидрометеорологическая служба (Казгидромет) осуществляет гидрометеорологический и экологический мониторинг с использованием государственной наблюдательной сети и позволяет использовать негосударственные сети наблюдения, созданные за счет частных инвестиций», - отметил Марат Кынатов.

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Он привел пример.

«В Атырауской области компания North Caspian Operating Company (NCOC) установила посты наблюдений за атмосферным воздухом и осуществляет мониторинг в жилой зоне, при этом их данные интегрированы в систему мониторинга Казгидромета и используются при анализе состояния окружающей среды и выпуске информационных бюллетеней», - уточнил глава «Казгидромета».

Он дополнил, что во избежание двойного трактования законодательства, 17 ноября 2017 года на совещании в правительстве по вопросам использования метеоданных в агропромышленном комплексе, Казгидромет предложил внести дополнения в Экологический Кодекс.

«Предложили внести дополнения, предусматривающие ведение гидрометеорологического и экологического мониторинга с помощью государственной и частной наблюдательной сети с интеграцией в государственную наблюдательную сеть. В январе нынешнего года Казгидромет направил в министерство энергетики соответствующие изменения и дополнения к новой редакции экологического кодекса», - уточнил глава госметеослужбы.

Он напомнил, что в ноябре 2017 года между американской компанией DTN, Казгидрометом и АО «Информационно-учетный центр» подписан меморандум, предусматривающий реализацию проекта «Создание и развитие информационного сервиса точного земледелия» для сельхозпроизводителей и цифровизации агропромышленного комплекса, с установкой 10 метеостанций на пилотной стадии проекта и в перспективе до 3 тысяч метеостанций за счет частных инвестиций.

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Гендиректор Казгидромета также утонил, что по данному проекту Казгидромет, в рамках государственно-частного партнерства, будет предоставлять сторонам меморандума агрометеорологическую информацию и прогнозы погоды с государственной сети наблюдения.