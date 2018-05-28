Генерального директора KAZ Minerals Bozymchak освободили из-под стражи

Генерального директора KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева освободили из-под стражи в зале суда Первомайского района. Эту информацию редакции Kaktus.media сообщил собственный источник.

Известно, что на судебном заседании решался вопрос меры пресечения в отношении Ильяса Тулекеева.

Напомним, 26 мая стало известно, что сотрудниками службы по борьбе с экономическими преступлениями Кыргызстана (ГСБЭП) задержан генеральный директор ОсОО KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев.

Согласно сведениям KAZ Minerals, его задержали при пересечении кыргызско-казахской границы в пятницу, 25 мая. Ильяса Тулекеева задержали из-за сокрытия налогов в размере 50 млн сомов. Согласно данным компании, этот вопрос на протяжении года является предметом судебного спора.

Справка:

Компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC. Работу в Кыргызстане компания «Казахмыс Голд Кыргызстан» начала в 2007 году. 31 октября 2015 года «Казахмыс Голд Кыргызстан» переименовали в KAZ Minerals Bozymchak, компания владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения.

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