Глава BI Group: «Цены на жилье в Казахстане пойдут вверх»

Цемент за последние 6 месяцев подорожал в два раза. Основной причиной подорожания является существенноое увеличение потребления строительных материалов в Узбекистане. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель совета директоров строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев.

«Думаю, это только начало (подорожание цемента), так как все новые масштабные проекты у соседей ещё впереди и экономика только просыпается. Раньше мы у них покупали недорогой цемент, теперь им самим не хватает. И нам своего тоже. А цемент такой товар, который издалека не привезёшь, а новый завод строится 3 года», - написал Айдын Рахимбаев.

По его словам, цены на цемент не поднимались уже 10 лет, и строительные компании заложили в проекты по привычке стабильную стоимость.

«Мы рады за соседей, но, думаю, наши строители попадут. Цены на жилье тоже, к сожалению пойдут вверх», - резюмировал он.

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