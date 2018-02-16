Глава Qiwi вложил $17 млн в ICO Telegram

Гендиректор и основной акционер Qiwi plc, глава Ассоциации финансовых технологий Сергей Солонин принял участие в ICO Telegram, которое должно стать крупнейшим в истории этого рынка размещением токенов.

Речь может идти об инвестициях на сумму около $17 млн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Представитель С.Солонина подтвердил агентству информацию о его участии в ICO, отказавшись назвать сумму инвестиций предпринимателя.

Позднее С.Солонин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подтвердил, что инвестировал в ICO Telegram. "Мне интересна тема нового типа блокчейна, мне интересна тема, которая касается решения ряда вопросов на блокчейне, которые не были решены до сих пор. Мой способ разговаривать с такими компаниями и с такими темами - это личные инвестиции. Тогда я фокусируюсь больше и разбираюсь больше в том, что происходит", - отметил глава Qiwi.

Отвечая на вопрос, можно ли считать инвестициями в Telegram вложениями в российскую компанию или же это вывод средств за рубеж, С.Солонин сказал, что эта компания могла бы быть российской, но были созданы все условия против этого. "К сожалению, Telegram могла бы быть российской компанией, я считаю, если бы не создавали определенные условия, которые не позволили ей быть российской. Это очень печально. Я бы лично очень хотел, чтобы Telegram был российской компанией", - добавил он.

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Создатель Telegram Павел Дуров к инвесторам из России относится сдержанно, отклоняя многочисленные заявки на участие в вызвавшем ажиотаж ICO, сообщали ранее "Ведомости". По данным источника "Интерфакса", заявка С.Солонина - одна из крупнейших по объему из удовлетворенных российских предложений (чуть больше - у Юрия Мильнера).

Мессенджер Telegram планирует привлечь $600 млн в рамках закрытого размещения токенов для использования в своем блокчейне Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, сообщало в январе агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании. Еще $600 млн планируется привлечь за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

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