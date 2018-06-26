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Глава Total: Торговая война с Китаем может обернуться против СПГ-сектора США

26.06.2018 19:21   685   0

Торговая война американского президента Дональда Трампа с Китаем может обернуться против США, если страна сократит экспорт газа, полагает глава французской Total Патрик Пуянне.

США строят СПГ-терминалы в Луизиане и считают развитие этой отрасли, поддерживаемое ростом добычи сланцевой нефти, ключевым фактором для улучшения сальдо торгового баланса.

Этот план, однако, не будет работать без Китая, который наращивает потребление СПГ наиболее быстрыми темпами в мире, заявил Патрик Пуянне в ходе проходящей в Вашингтоне 27-й Всемирной газовой конференции (World Gas Conference 2018).

По его оценкам, ископаемые виды топлива станут одной из крупнейших статей американского экспорта в ближайшие годы.

«Торговая война с такими странами, как Китай, будет губительна для американского СПГ-сектора. Пытаясь добиться балансировки внешнеторгового дефицита, стоит учитывать, что СПГ и нефть являются частью уравнения», - цитирует Патрика Пуянне агентство Bloomberg.

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Как отметил Пуянне, более сильный, чем ожидалось, спрос на СПГ в Китае вызвал у инвесторов оптимизм в отношении рынка, который еще год назад оценивался довольно пессимистично при слабых перспективах появления новых проектов и заключения долгосрочных контрактов.

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Китай резко увеличил закупку СПГ в течение первых пяти месяцев текущего года и опередил Японию, став крупнейшим импортером СПГ.

Патрик Пуянне надеется, что компания не потеряет китайский рынок.

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Он также отметил, что пока не видит сигналов влияния торгового спора на экспорт СПГ из США.

Стоит отметить, Total является вторым по величине в мире экспортером СПГ и рассчитывает увеличить свою долю на этом рынке до 10% к 2020 году. Бизнес компании в США является ключевым для реализации этой стратегии: здесь компании принадлежат доли в двух экспортных терминалах. Кроме того, Total закупает газ у Cheniere Energy Inc., ставшей первым экспортером сланцевого газа из США.

Несмотря на опасения, имеющиеся у Пуянне, Total пока не намерена менять инвестиционные решения в отношении США.

Штаты будут производить дешевый газ в течение многих будущих десятилетий, а международные споры могут быстро ослабнуть, заявил глава Total.

Фото: Forbes.net.ua

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