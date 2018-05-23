Главу аналитического подразделения Sberbank CIB уволили после публикации обзора про Газпром

История с отозванным аналитическим отчетом про "Газпром", содержавшим резкую критику методов работы газовой монополии, стоила работы не только его автору, но и руководителю Sberbank Investment Research, пишет Интерфакс Казахстан.

Александр Кудрин, глава аналитического подразделения Sberbank CIB, уволен 23 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Также, как сообщалось, работы лишился аналитик Александр Фэк, написавший обзор.

«Отчёт от 8 мая вышел из нашей дочерней структуры Sberbank CIB. Отчёт был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм. Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтверждённых данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это - безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB принял решения с автором отчёта и лицами, допустившими выход отчета, расстаться», - передала пресс-служба Сбербанка слова главы кредитной организации Германа Грефа.

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До момента увольнения помимо "Газпрома" А.Фэк анализировал "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Транснефть" и "Башнефть". Пока Sberbank Investment Research не рассылал сообщения о том, что оценки и рекомендации А.Фэка для акций и депозитарных расписок перечисленных компаний отзываются.