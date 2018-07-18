Валюта нал
USD 343.90 344.60
RUB 5.52 5.57
EUR 402.00 402.74
Валюта бирж
USD/KZT
344.58
-0.004%
EUR/KZT
400.51
+0.005%
RUB/KZT
5.47
+0.004%
EUR/USD
400.51
+0.005%
EUR/CHF
400.51
+0.005%
EUR/JPY
400.51
+0.005%
GBP/USD
448.99
+0.013%
USD/CHF
344.58
-0.004%
USD/JPY
344.58
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
344.58 400.51 5.47
-0.004% +0.005% +0.004%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Google оштрафована в Евросоюзе на рекордные 4,34 млрд евро

18.07.2018 18:27   522   0

Европейская комиссия (ЕК) в среду оштрафовала Google на 4,34 млрд евро в рамках самого важного из трех антимонопольных расследований в отношении компании в Евросоюзе - по обвинениям в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств, передает Interfax Казахстан.

«С 2011 года Google незаконным образом ограничивала работу производителей устройств на ОС Android и операторов мобильных сетей, чтобы закрепить доминирующее положение на рынке интернет-поиска», - говорится в сообщении ЕК.

Как отмечает Bloomberg, сумма штрафа является новым мировым рекордом для антимонопольных разбирательств.

Сумма штрафа вдвое меньше возможного максимума - $11 млрд, или 10% от мирового оборота Alphabet Inc., холдинговой компании Google, но существенно больше, чем прогнозировали аналитики еще весной. Для Евросоюза 4,34 млрд евро - эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в бюджет блока.

Chocofamily привлек 350 млн тенге в проект «Рахмет» ...
Средства в капитал вложили действующие акционеры. Привлеченные средства будут направлены на развитие нового проекта холдинга. Средства в развитие н...

Еврокомиссия обязала Google в течение 90 дней прекратить такую «незаконную практику», отказавшись от ограничений для производителей смартфонов и разработчиков приложений на Android. В случае несоблюдения требований могут последовать новые штрафы и санкции в ЕС.

Chocofamily привлек 350 млн тенге в проект «Рахмет»

Как отмечается, Google объявила о намерении обжаловать решения ЕК.

«Android расширила возможности выбора для всех, а не сократила их число», - говорится в сообщении компании.

«Наше расследование касалось трех видов ограничений Google в отношении производителей устройств Android и сетевых операторов, чтобы направить трафик с таких устройств в поисковик Google», - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Материалы по теме

Chocofamily привлек 350 млн тенге в проект «Рахмет»

Boeing изготовит для Трампа два новых самолета за $3,9 млрд

"Евразия" перестрахует элитный 87-этажный комплекс в Дубае

«Эйр Астана» в седьмой раз стала лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии

ArcelorMittal Temirtau пока не будет возобновлять поставки в Иран

Такой подход вредит конкуренции и сокращает потребительский выбор, считают в ЕК. Операционная система Android установлена на более чем 80% используемых по всему миру смартфонов.

Во-первых, Google в качестве условия лицензии на доступ к магазину приложений Play Store требовала от производителей предустанавливать поисковик Google Search и браузер Chrome на все устройства на Android.

Во-вторых, компания предлагала финансовые стимулы и осуществляла незаконные выплаты некоторым крупным производителям устройств и мобильным операторам, чтобы Google Search и Chrome были единственными предустановленными приложениями в своих категориях.

В-третьих, производителям, предустанавливающим приложения Google, запрещалось использовать альтернативные версии Android (forks или ответвления). В частности, компания не допускала разработку и продажу устройства на основе Fire OS - ответвления Android, созданного Amazon.

Boeing изготовит для Трампа два новых самолета за $3,9 млрд

Еврокомиссия пришла к выводу, что Apple или Blackberry не были прямыми конкурентами Google, Android - лицензируемая операционная система, то есть устройства на ней могут разрабатывать и продавать сторонние компании. Соответственно, как отмечают аналитики, Apple вряд ли когда-либо будут предъявлены аналогичные обвинения в ЕС.

Напомним, о предварительных выводах расследования было объявлено еще в 2016 году.

На протяжении всего этого времени компания Google отрицала обвинения в нарушении антимонопольных норм ЕС, утверждая, что ЕК не понимает рынок.

Дело Android является наиболее чувствительным и дорогостоящим из трех расследований Еврокомиссии в отношении Google. Оно затрагивает огромный сегмент, позволивший компании создать себе прочные позиции на рынке поиска и рекламы с помощью мобильных устройств

В 2017 году регулятор оштрафовал компанию на 2,4 млрд евро в рамках дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping. Компания подала апелляцию, однако за прошедшие почти 13 месяцев не было ни одного слушания по делу.

Как отмечается, ЕК продолжает расследование возможного злоупотребления Google своим положением на рынке поисковых сервисов.

"Евразия" перестрахует элитный 87-этажный комплекс в Дубае

Фото: Shutterstock.com

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    74

  • 2. Неоправданно высокие цены
    114

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    41

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    7

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    7

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас
Владимир Путин
Президент России

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное