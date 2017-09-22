Google выкупит часть бизнеса HTC за $1,1 млрд

Холдинг Alphabet — материнская компания Google — выкупит подразделение HTC, занимающееся разработкой Pixel-смартфонов. Сумма сделки составит 1,1 миллиарда долларов. Согласно договоренностям, поисковику также достанутся неэксклюзивные лицензии на интеллектуальную собственность HTC.

Вместе с этим HTC сохранит права на свой бренд и продолжит выпускать собственные смартфоны. Закрытие сделки, в случае одобрения со стороны регулирующих органов, ожидается в начале 2018 года.

HTC и Google сотрудничают уже очень давно. Тайваньская фирма, например, изготовила самый первый Android-смартфон — T-Mobile G1 (HTC Dream), в 2010-м выпустила Nexus One, а в 2014-м — планшет Nexus 9. Также HTC было поручено производство смартфона Pixel 2-го поколения, который будет показан 4 октября.

В настоящий момент HTC — некогда один из лидеров мобильного рынка, продававший каждый десятый смартфон в мире, — борется за выживание. Её доля на рынке мобильных устройств продолжает падать, однако в I-м квартале года компания поставила свыше 190 тысяч VR-шлемов Vive (данные IDC).

Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков, на серию Pixel приходится около 20% поставок всех смартфонов HTC. Пока что компания не намерена уходить из смартфонного бизнеса, но после сделки с Google направит большую часть усилий на разработку "железа", связанного с виртуальной реальностью.