ИК «Фридом Финанс» не действует в интересах потенциальных покупателей Kcell

В связи с многочисленными публикациями и запросами СМИ считаем необходимым отметить, что вложения ИК «Фридом Финанс» в ценные бумаги Kcell носят стратегический характер и не связаны с вероятной офертой при смене собственника, - сообщает пресс-служба ИК «Фридом Финанс».

«Фридом Финанс» - активный участник фондового рынка и не исключает возможных изменений в размере своего пакета акций Kcell. В то же время, наша компания не аффилирована и не действует в интересах кого-либо из упомянутых в СМИ претендентов на приобретение Kcell», - говорится в официальном сообщении инвесткомпании.

«Что касается итогов конкурса на покупку оператора, о которых сообщалось ранее в СМИ, они, по нашим оценкам, будут способны оказать влияние на потенциал стоимости компании в среднесрочном измерении - по мере того, как рынок сможет ощутить эффективность реализации возможных синергий в новой конфигурации бизнеса», - сообщается далее.

Инвестиционная компания АО “Фридом Финанс” в настоящий момент выступает портфельным инвестором казахстанского оператора Kcell с пакетом в 9,06% простых акций.

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«Наша компания считает бумаги Kcell привлекательным активом для долгосрочных инвестиций, так как оператор не только успешно сохраняет лидерство на мобильном рынке Казахстана, но и демонстрирует уверенную динамику и сильные экономические показатели - как по выручке, так и по маржинальности.

Мы видим потенциал роста стоимости Kcell уже в среднесрочной перспективе: как на операционном уровне - в дальнейшем увеличении доходов от передачи данных в сетях 4G, радикальном сокращении затрат на операционную деятельность и повышении эффективности тарифной политики, так и на стратегическом - в возможной смене контролирующего акционера и приобретении компанией новых синергий для бизнеса», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, ранее АО «Казахтелеком» подало ходатайство о намерении приобрести 75% акций оператора мобильной связи АО «Kcell». Об этом говорилось в сообщении пресс-службы Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято, уточнили в ведомстве.

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