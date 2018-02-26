«Интер РАО» надеется продать долю Экибастузской ГРЭС-2 в 2018 году

ПАО «Интер РАО» надеется продать долю в Экибастузской ГРЭС-2 в течение 2018 года. Об этом заявил руководитель блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов в ходе презентации отчетности компании за 2017 год.

«Интер РАО» собирается продать 50% АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» за 3 млрд рублей.

Отметим, вторым акционером станции является «Самрук-Энерго», входящее в структуру казахстанского ФНБ «Самрук-Казына». Мощность станции, работающей на угле экибастузского бассейна, составляет 1000 МВт.

Справка:

ПАО «Интер РАО» - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.

Фото: Rfcarating.kz