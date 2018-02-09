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Интернет-реклама станет приносить все меньше дохода

09.02.2018 16:00   1143   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

С ростом цифровой аудитории онлайн-медиа не смогут зарабатывать лишь на интернет-рекламе, такие данные представили в Делойт. Кроме этого, в 2018 году будет наблюдаться сокращение времени использования гаджетов и развитие приложений дополненной реальности.

По прогнозам компании «Делойт», к концу 2018 года 50% взрослого населения развитых стран будет иметь как минимум две подписки на различные онлайн-медиа, а в 2020 году данный показатель удвоится. Ожидается, что в 2018 году стоимость цифровой подписки на телепередачи, фильмы, музыку, новости и журналы будет составлять менее $10 в месяц. «По нашим оценкам, в 2018 году во всем мире будет насчитываться 680 млн цифровых подписок и 350 млн подписчиков», - отмечает старший менеджер департамента консалтинга компании «Делойт» в Каспийском регионе Сергей Гончаров.

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При этом, на фоне роста охвата аудитории, доходы медиакомпаний, от отдельно взятого пользователя, посещения сайта, показа контента, интернет-браузера и клика, неуклонно падают. «Для некоторых издателей получение достаточного дохода от одной лишь интернет-рекламы стало практически невыполнимой задачей», - отмечает г-н Гончаров в документе. Отдельные формы ухода от рекламы (например, использование специальных программ для компьютеров и мобильных устройств или переход на сервисы потоковой музыки и видео) довольно быстро набирают популярность, другие (например, пропуск рекламной заставки путем записи контента на цифровой видеомагнитофон или переключение телеканала/радиостанции) используются в прежних масштабах или чуть активнее.

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«Мы выяснили, что практически никто из респондентов не блокирует абсолютно все рекламные объявления. Сейчас речь не о тех видах рекламы, которых невозможно избежать в принципе (например, рекламные щиты на дорогах), а о том, что при анализе семи основных способов ухода от рекламы мы обнаружили, что во всех странах, принявших участие в исследовании в 2017 году, процентная доля пользователей, которые используют все семь, равна (или практически равна) нулю. Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится и в 2018 году», - поясняет г-н Гончаров.

Помимо этого, в компании прогнозируют, что 2018 год станет годом дополненной реальности (ДР). «В 2018 году технологии ДР позволят пользователям выступать со своими любимыми певцами, играть с тиграми, жонглировать мячом вместе с футбольной звездой или создавать эффект совместного пребывания с любым человеком, животным или объектом», - отмечается в прогнозе Делойт.

Произойдет рост количества пользователей смартфонов. Ожидается, что к концу 2023 года доля взрослых пользователей смартфонов в странах с развитой экономикой превысит 90%. Однако, в 2018 году как старшее поколение, так и молодежь будут обеспокоены чрезмерным использованием устройств.  «45% пользователей будут стараться сократить объем использования смартфонов с помощью приложений, измеряющих время работы с устройством, или ограничить себя, попросту убрав смартфон в дальний ящик. Эта проблема будет вызывать наибольшую обеспокоенность у молодежи — почти две трети респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет считают, что они слишком часто используют свои устройства, а более половины будут стремиться ограничить работу со смартфонами», - отмечают в Делойт.

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