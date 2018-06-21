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Исполнительный директор Intel Брайан Кржанич уходит в отставку

21.06.2018 20:51   524   0

Американская компания Intel Corp. объявила об отставке своего главного исполнительного директора Брайана Кржанича, передает Interfax Казахстан.

«Его место временно займет финансовый директор Роберт Суон. Ранее он проработал девять лет финдиректором eBay», - отмечается в сообщении компании.

Также в письме отмечается, что Брайан Кржанич, возглавляющий Intel с 2013 года, отправлен в отставку из-за того, что у него были личные отношения с сотрудником компании (пол не уточняется), что является нарушением корпоративных правил.

Отметим, Intel ожидает получить рекордную выручку во втором квартале - порядка $16,9 млрд.

Акции Intel растут на 1,5% в ходе предварительных торгов в четверг.

Фото: 3dnews.ru

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