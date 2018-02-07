IT-специалисты: «В нашей отрасли нет недостатка денег, есть недостаток идей»

Казахстанские IT-стартаперы рассказали о реалиях индустрии, проблемах и возможностях. По словам менеджеров проектов, сегодня бизнес как никогда заинтересован в инвестировании в IT-отрасль.

В Астане прошло открытие программы инкубации стартап-проектов «Garage», где молодые IT-специалисты могли бы протестировать свои проекты и презентовать их потенциальным инвесторам.

«Здесь есть менторы, специалисты из бизнеса. То есть, это непосредственно те люди, которые могут посмотреть наш проект и сказать, как с точки зрения бизнеса его продвигать и как позиционировать. Нам обещали здесь маркетологов, которые нам также в этом помогут. Сейчас у нас пилотный проект дизайна, и вполне возможно, что подойдет дизайнер и скажет, как нужно дизайн улучшить, чтобы проект был более узнаваемый», - рассказывает менеджер проекта MediaScaner Николай Тян.

«Исходя из того, что я видел, очень много проектов сегодня по маркетплэйсу, - продолжает собеседник «Къ». - Что-то типа OLX. Я не могу сказать, насколько это жизнеспособная идея. Просто потому что OLX и Satu - это достаточно крупные игроки на рынке. Чтобы с ними конкурировать, нужно иметь очень мощные ресурсы. Очень много площадок, которые позволяют сводить вместе спрос и предложение. Яркий пример это Naimi.kz. На такие сервисы сейчас спрос большой. Но на мой взгляд, это должно быть что-то нишевое и узконаправленное».

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Спикер считает, что проблема нехватки качественных кадров свойственна всему Казахстану и IT-рынок не исключение. «Проблема в том, что качественные кадры у нас в стране, именно в IT-отрасли, уже где-то задействованы. Поэтому приходится искать из свободных».

Генеральный директор ТОО «Моментум» Елеубай Кабдылманатов, положительно оценил государственную поддержку отрасли. «В целом, сейчас инфраструктура в IT-сфере только развивается. Сейчас активно зарубежные инвестиции привлекаются в Казахстан именно в IT-проекты. Вообще, в нашей отрасли нет недостатка денег, есть недостаток идей».

«Очень много стартаперов говорит, мол у них ничего не получается. На самом деле это не так. Это зависит от самого проекта, команды. Мы тоже сталкивались со многими проблемами, но справлялись с этим. А что касается кадров в отрасли, то нам есть куда расти. К примеру, в России и Белоруссии IT-специалисты намного лучше», - говорит собеседник «Къ».

По словам менеджера по работе с клиентами компании Kompra Ринаты Елеубаевой, сегодня в Казахстане государством и бизнесом активно ведется поиск новых проектов именно в IT-индустрии. «В мире разработано уже огромное количество различных проектов, которые в Казахстане еще не внедрены».

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«Все стартапы разрабатываются на энтузиазме и идее, - продолжает собеседница «Къ». - И для разработчиков необходимы знания от ведущих маркетологов, PR-менеджеров, юристов и сотрудников финансовых отделов. И государство, и бизнес, предоставив нужную информацию этим компаниям, помогает им развиваться».

«В последние годы IT-специалисты сделали большой скачек в качестве своей подготовки. Сейчас мы видим огромное количество уже разработанных идей. Это говорит о том, что уровень кадров растет. Они получают очень много информации из-за рубежа и успешно адаптируют его на казахстанском рынке», - добавила Рината Елеубаева.

Спикер отметила, что сегодня многие бизнес-процессы переходят в онлайн. Поэтому для того, чтобы оцифровать свой бизнес и правильно его представить в интернете, частный бизнес использует IT-проекты.

По словам руководителя технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжана Мадиева, «на преакселерационную программу «Garage» мы получили 151 заявку, из которых 43 прошли на Demo Day. Самый главный критерий – это масштабируемость проекта. На программу «C-lab» было получено больше 100 заявок. Сегодня участники впервые встретились с корпорациями, далее начнется активная работа с командами, проводиться информационные сессии и личные консультации, будем развивать идею, создавать прототип. Летом – тестировать проекты и внедрять на базе компаний».

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