Итальянская Inalca Eurasia инвестирует 50 млн евро в строительство мясокомбината в Алматинской области

Крупнейшая агропромышленная транснациональная корпорация Inalca Eurasia, входящая в структуру итальянской группы Cremonini планирует ввести в эксплуатацию мясокомбинат Kazak-Beef в Алматинской области в 2020 году, передает Interfax Казахстан.

Как отметил представитель Inalca Сержио Комиццоле на церемонии закладки первого камня в субботу, мясокомбинат планируется сдать в эксплуатацию к 2020 году.

Он также проинформировал, что стоимость проекта составляет 50 млн евро.

«Мясокомбинат с ежедневной мощностью забоя 700 голов будет включать в себя полный технологический цикл разделки туш и переработки мяса, производства готовых мясных продуктов, а также переработку рогов, копыт, шкур и внутренностей», - отметили в МСХ РК.

Предубойная мощность откормочных площадок составит 10 тыс. голов скота единовременного содержания, мощность мясокомбината: 25 тыс. тонн говядины в год.

Более 70% продукции предприятия будет ориентировано на экспорт на крупные рынки стран КНР и РФ.

На сегодняшний день откормочные площадки и крестьянские хозяйства области готовы поставлять на мясокомбинат бычков для забоя, отметили в профильном министерстве.

Юрист Интерньюс Казахстан: на мониторинг СМИ выделено почти 900 млн бюджетных средств

«Kazak-Beef - всего лишь один объект, часть программы. Разработана отраслевая программа развития мясного скотоводства на 10 лет и идет речь о кластерном развитии. У нас сегодня 30 откормочных площадок, мы планируем количество площадок с поголовьем не менее 3 тыс. голов довести до 100. Возле каждой откормочной площадки будет сотни фермеров, которые имеют партнерские отношения с этой откормочной площадкой. Их задача поставлять молодняк на откорм», - сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

Напомним, в 2016 году компанией Inalca Eurasia был подписан меморандум с одним из крупных казахстанских предприятий в мясной отрасли ТОО «Актеп» в Актюбинской области. Тогда сообщалось, что Inalca Eurasia приняла решение об инвестировании более 100 млн евро в этот проект.

Справка:

Inalca Eurasia была создана в 2014 году Cremonini Group (60%) и Twoford Group (40%). Партнерство направлено на развитие деятельности в сферах дистрибуции продуктов питания, производства говядины и общественного питания в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии Украине, Казахстане, Киригизии, Молдовии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

IDCIT Security Roadshow 2018: итоги 9-ой конференции IDC по информационной безопасности