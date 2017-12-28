Как обрести «подушку безопасности» и сохранить свои деньги

Некоторые люди думают, что страховка, как правило, бесполезна, а потраченные на нее средства выброшены на ветер. Но это совсем не так. Поскольку на деле, имеющаяся в наличие страховка – это что-то вроде «зонтика» или «подушки безопасности», которые защищают своего обладателя от разных неприятностей.

К слову, сегодня многие успешные люди не тратят просто так свои кровные, поскольку применяют золотое правило небезызвестного барона Ротшильда, как-то объяснившего наличие своего состояния: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». И как ни странно, в этом афоризме куда больше истины, чем может показаться на первый взгляд.

Можно, конечно, отнести данное правило по прямому его назначению, поговорив о покупке дешевых китайских товаров, а можно и задуматься о более глубинном смысле – насколько, к примеру, вы финансово грамотны и готовы платить постоянно, везде и ни за что?

Повысить свою финансовую грамотность, а заодно получить ту самую защиту от всевозможных неприятностей довольно просто. К примеру, одним из важных направлений деятельности «Банка Хоум Кредит» является программа повышения финансовой грамотности, в мероприятиях которой приняли участие уже более 365 тысяч человек. Ответственное отношение людей к финансам, здоровью, жизни, своей семье, отражается в том числе и в таких небольших шагах как сбережения, формирование «подушки безопасности», страхование своей жизни, здоровья, имущества и т.д.

«Для работающего человека «подушка безопасности» означает то, что если вдруг он потеряет работу и станет временно безработным или нетрудоспособным, ему не придется беспокоиться о том, что в ближайшее время его семье станет трудно жить. «Подушка безопасности» должна состоять из накоплений, позволяющих безбедно прожить от трех до шести месяцев. Этого времени достаточно, чтобы человек сумел поправить здоровье, найти новую работу и даже повысить квалификацию», - отмечает Ирина Шейкина, руководитель службы связям с общественностью «Банка Хоум Кредит», сертифицированный коуч, специалист по финансовой грамотности и финансовому планированию.

И это действительно так: повышая свою финансовую грамотность, человек не просто приобретает защиту на перспективу. Он может сохранить свое здоровье, всего лишь получив медицинский страховой полис или страховку от несчастного случая; решить внезапно возникшие проблемы с автомобилем или квартирой, заключив договор добровольного страхования со страховой компанией, которая может решить и вопросы по ДТП, с угоном авто, протечкой крана и случайное затопление соседей и даже таких форс-мажорных обстоятельств как природные катаклизмы; или безопасно отправиться в путешествие, заняться обучением, защитить свою семью, деньги, лежащие на банковских карточных счетах. Все это действительно можно решить с минимальными потерями и затратами. Мошенники похитили деньги с вашей карты? Не проблема, если они были застрахованы. Страховая компания покроет незаконно списанные средства. Заболел кто-то из близких и срочно понадобились деньги? Страховка поможет оплатить лечение.

Страхование на сегодняшний день является важным финансовым инструментом, который и может быть той самой «подушкой безопасности». К примеру, Банк Хоум Кредит предлагает услуги по «страхованию семьи», т.е. защиту в любой точке мира все 24 часа, 7 дней в неделю. Преимуществом такой услуги является то, что страховой период действует все 365 дней в году. Страховая премия составляет 19 тысяч тенге. Страхователь получает защиту всей семьи в рамках одного полиса. Страховая сумма составляет – от 750 тысяч до 10 млн тенге, в зависимости от покрытия и выбранной программы страхования.

Кстати, в 2017 году по данным страхового омбудсмана Андрея Копова: «объем страховых премий увеличился, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 2,63 % и составил 311 902 млн тенге. По обязательным видам страхования прирост составил 7,1%».

Впрочем, по информации эксперта, по добровольному имущественному страхованию страховые организации собрали премий на 7,11% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и если бы не значительный прирост на 19,38% страховых премий по добровольному личному страхованию, которые нивелировали потери по имущественному страхованию, то можно было говорить о значительном снижении прироста по премиям.

Для сравнения, по итогам 2016 года, по информации председателя правления СК «Коммеск-Өмір» Олега Ханина, по итогам 2016 года, страховой рынок РК собрал страховых премий на сумму 357 млрд тенге. Чуть лучше показатели 2017 года в разрезе классов страхования. «Небольшой прирост у ОС ГПО ВТС на 3%, страхования на случай болезни (ДМС) на 7,4%, имущества на 5,4%, ответственности на 8,2%. Падение у страхования грузов на 38,8%, АвтоКАСКО на 0,2%», - говорит г-н Ханин.

Но, в целом, общий объем страховых выплат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12,8 % и составил 61 113 млн тенге. Все это говорит о том, что далеко не все казахстанцы умеют правильно считать свои деньги, полагаясь на авось, и не понимают, что порой получить страховку гораздо дешевле, чем потом тратить гигантские деньги и нервы на разрешение внезапно возникшей задачи.

«К сожалению, непредвиденные события в жизни могут принести значительный материальный ущерб, который может повлечь за собой крупные финансовые потери. Например, потеря трудоспособности может лишить семью заработка, но при этом у семьи останутся и обязанности выплачивать долги. Суть страхования в защите от таких потерь. Так, человек может застраховать себя, скажем на 1 млн тенге, но при этом заплатить за это всего 20 000 тенге», - говорит председатель правления «Европейской Страховой Компании» Дмитрий Надиров.

И опять, возвращаясь к вопросу финансового планирования расходов: к примеру, человек с средней заработной платой в 150-300 тысяч тенге не может позволить себе дорогостоящего лечения и самостоятельно оплачивать медицинские расходы в случае серьезного заболевания. В этом плане выход один, которым, кстати, активно пользуются жители Европы и Штатов, использование страхового полиса. «Предвидеть возникновение грядущих жизненных затруднений практически невозможно, поэтому дополнительная защита в виде страхования дает заемщику возможность чувствовать себя более уверенно, понимая, что в случае наступления какого-либо непредвиденного обстоятельства долг будет погашен страховой компанией», - поясняет Дмитрий Надиров, преимущества страховых полисов.

Как бы то ни было, решение, конечно, в любом случае остается за потенциальным страхователем. Только ему решать, пользоваться услугами СК или по-прежнему надеяться на удачу. Только и в этом случае, помните, старую как мир поговорку: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Впрочем, как отмечают представители страховых компаний, в следующем 2018 году, принимать сложные решения казахстанцам, быть может, станет проще. Ведь в течение 2016 и 2017 годов с результате совместной работы Ассоциации страховщиков Казахстана и Ассоциации финансистов Казахстана с уполномоченным органом, был сформирован объемный законопроект по внесению изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности.

Так что, принятие в первой половине следующего года законопроекта, подтолкнет страховые организации к развитию новых сервисов, а казахстанцев к тому, чтобы задуматься о том, как получить надежную защиту.