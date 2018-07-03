Второе рождение «Биохима»

Как самый стрессовый актив СКО превращают в высокоприбыльный.

Печально известный в недалеком прошлом завод по производству экологически чистого топлива «Биохим», бездействовавший с 2010 года, сегодня живет добрыми переменами. Проблемный актив выкуплен отечественным инвестором. Сейчас на заводе по глубокой переработке зерна, получившем новое название ТОО «BioОperations», полным ходом идет модернизация. Ее первый этап ознаменовал пуск завода по глубокой переработке зерна. Наш корреспондент побывал на уникальном для Казахстана производстве, чтобы узнать ситуацию из первых рук.

АО «Биохим» – предприятие сложной судьбы, в некотором роде, - драматический символ экономики Казахстана последнего десятилетия. Проект, ориентированный на импортозамещение и обеспечение топливной безопасности страны, был запущен в сентябре 2006 года. Ему прочили славу флагмана казахстанской переработки. «Биохим» значительно опередил время, и оно сыграло с ним злую шутку.

Проблемы со сбытом обозначились сразу же, как только предприятие начало работу. Из-за особенностей таможенного законодательства биоэтанол невозможно продавать за границу. Реализации же биотоплива на внутреннем рынке помешали проблемы на законодательном уровне. Биоэтанол в ту пору попадал в группу подакцизных товаров, номинально являясь спиртом, однако закон не учитывал, что спирт этот не пищевой, а переходящий в категорию моторного топлива. Такого понятия в отечественной законодательной базе того времени не существовало. Таким образом, гигантское предприятие стоимостью почти 200 млн тенге, оснащенное и оборудованное по последнему слову техники, было обречено стать банкротом.

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Судебные процессы по искам многочисленных кредиторов тянулись несколько лет. Задолженность завода по налогам и заработной плате исчислялась десятками миллионов тенге. Предприятие подозревали в преднамеренном и ложном банкротстве. В итоге суд не признал «Биохим» банкротом ввиду отсутствия доказательств несостоятельности и неплатежеспособности компании.

Предприятие поступило в инвестиционный портфель АО «Инвестиционного фонда Казахстана» (ИФК), (дочернюю организацию Холдинга АО «НУХ «Байтерек») от АО «Банк развития Казахстана» в феврале 2014 года после череды громких судебных процессов. Процедуре оздоровления проблемного актива предшествовала большая работа со стороны ИФК по взысканию задолженности в рамках исполнительного производства. Параллельно велись переговоры с потенциальными инвесторами.

«Будучи государственным финансовым институтом развития, ИФК сосредоточен на работе со стрессовыми активами и возврату государственных средств, вложенных ранее в эти производственные объекты. На сегодня у нас порядка 60 таких проблемных проектов, - рассказывает председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» Ермек Сакишев. - По многим из них мы завершили претензионно-исковую работу, по ряду – заключили мировые соглашения. Есть примеры, когда мы забрали имущество и привлекли стратегических инвесторов, как и произошло с заводом «Биохим».

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В апреле 2017 года ИФК завершил сделку купли-продажи производственных активов «Биохима», находящегося на балансе созданной Фондом проектной компании ТОО «BioОperations». 100-процентная доля участия в уставном капитале товарищества реализована отечественным инвесторам – ТОО «Bioline KZ» и АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Компания ТОО «Bioline KZ» выкупила 75% акций предприятия, доля АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» составила 25% акций. По условиям договора сумма выплачивается поэтапно в течение нескольких лет. В настоящее время ТОО «Bioline KZ» является единственным участником ТОО «BioОperations».



Значимость сделки стоимостью порядка 7 млрд тенге сложно переоценить. Завод по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья является не просто важнейшим проектом ИФК, но и одним из наиболее стратегически важных для Казахстана производственных объектов. Производство, которое базируется в североказахстанском городке Тайынша, не имеет аналогов не только в республике, но и в прилегающих регионах стран ближнего зарубежья. Возобновление производства позволит восстановить прежние и создать новые рабочие места. На стадии модернизации на заводе задействовано 220 человек. А при переходе производства на полную мощность планируется довести численность рабочих мест до 400.



«Учитывая большую специфичность и сложность восстановления предприятия, модернизационные работы мы разделили на три этапа, - рассказывает Алихан Талгатбек, тот самый отечественный инвестор, руководитель ТОО «BiolineKz»:

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– В рамках первых двух этапов, рассчитанных на 2017-2018 годы, запущен мельничный комплекс по производству муки, на очереди – крахмал и клейковина. Уже в июле этого года будет пробный запуск по производству клейковины и крахмала, а третий этап будет реализован с 2019-го по 2020-е годы и включает в себя, собственно, производство биоэтанола. Мы готовимся к нему заранее, ведем переговоры с нефтеперерабатывающими заводами, чтобы они начали технологическую подготовку к переходу на производство экологически чистого продукта. Только в рамках первого этапа модернизации сумма инвестиций составляет порядка 5 млрд тенге. Мощность переработки составит 191 тыс. тонн пшеницы в год. Мощность производства – муки – 83 тыс. тн/год, крахмала – 39 тыс. тн/год, клейковины – 10 тыс. тн/год, кормопродуктов – 41 тыс. тн/год».

- Вы взяли очень непростое предприятие, с тяжелым шлейфом накопившихся проблем. Одна из наиболее острых, требующих немедленного решения, - проблема утилизации отходов производства, - которые превратились в настоящий экологический бич для жителей Тайынши. Что Вы намерены предпринять и предпринимаете для оздоровления экологической ситуации?

Сабит Ахметов, генеральный директор ТОО «BioOperation»

- Когда мы сюда вошли, сразу увидели весь комплекс проблем. Экологическую составляющую включили в разряд приоритетных. Дело в том, что для спиртовых заводов главная проблема – это так называемые «хвосты», остатки биосырья, они начинают гнить, вызывая сильнейший запах сероводорода. Поэтому первым делом мы приобрели сушку барды. Это беспрецедентное в Казахстане немецкое оборудование, которое полностью перерабатывает отходы, получая на выходе воду. Построен первый комплекс очистных сооружений, всего же предусмотрено три этапа очистки – механическая, химическая и биологическая. Первые два уже функционируют. Экологическая проблема чистого воздуха для райцентра будет решена в оптимально короткие сроки».

«Из задач текущего статуса реализовано следующее: восстановлено энергообеспечение производственных мощностей, внешние и внутренние сети водоснабжения, приведены в порядок водонасосная станция, модернизированы мазутное хозяйство и котельный цех, - говорит технический директор ТОО «BioОperations» Евгений Келин. – Производится монтаж нового технологического оборудования, - прежнее за годы простоя не просто морально устарело, но и частично вышло из строя. Объем работ настольно серьезен, что проще было бы построить и оснастить цехи с нуля».

Особый повод для гордости заводчан – две собственные лаборатории, аттестованные и укомлектованные по последнему слову техники. Экспертиза зерна и муки делается на сверхточных анализаторах. Кадры для лабораторий готовят прямо на предприятии, что называется, без отрыва от производства.

«Самое трудное для нас было, чтобы люди поверили, что инвесторы пришли на завод всерьез и надолго, - считает коммерческий директор ТОО «BioОperations» Алмас Калимурзин. - Не секрет, что непростой бэкграунд породил скептические настроения у жителей райцентра, многие отказывались верить в позитивные перемены, пока своими глазами не увидели, что завод стремительным образом преображается. На сегодня средняя заработная плата на предприятии 95 тысяч тенге, и это не предел, когда ТОО заработает в полную силу и начнет выпускать биоэтанол».

В запуск производства биоэтанола, которое стартует уже в следующем году, планируется вложить дополнительно 6 млрд инвестиций. Мощность производства этого этапа составит по крахмалу – 77 тн/год, по клейковине – 20 тыс. тн/год, по биоэтанолу – 36 тыс. тн/год и по сухой кормовой барде – 72 тыс. тн/год. Проектная мощность завода по переработке составит рекордную цифру – 300 тысяч тонн зерна в год. Немаловажно, что помимо качественного зерна 3-го класса, востребованного в мукомольной промышленности, на производство экологически чистой присадки к топливу пойдет низкокачественная некондиционная пшеница низших классов.

Фото: Вера ГАВРИЛКО