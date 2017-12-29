Канат Досмукаметов: «Polymetal заинтересован в расширении в Казахстане»

Генеральный директор ТОО «Полиметалл Евразия» Канат Досмукаметов в интервью «Къ» подвел итоги работы в уходящем году и поделился планами на будущее: по его словам, в 2017 году один из крупнейших золотодобытчиков республики добился существенного прогресса в операционной деятельности и намерен закрепить этот успех.

Российский золотодобытчик Polymetal зашел на рынок Казахстана в 2009 году, купив действующее Варваринское золотомедное месторождение в Костанайской области, в 2014 году компания приобрела золоторудный проект «Кызыл», включающий месторождения Бакырчик и Большевик в Восточно-Казахстанской области, которые отличаются упорными рудами, сложными для извлечения из них золота. И уже в следующем году Polymetal планирует получить на Бакырчике первый концентрат.

— Канат Мухаметкаримович, как Вы оцениваете уходящий год с точки зрения деятельности компании в Казахстане?

— Очень положительно. Если в прошлом году АО «Варваринское» за весь год произвело 2,6 т условного металла, то за девять месяцев этого года это уже 3,8 т. На другом нашем месторождении Бакырчик предприятие строится в соответствии с планом, горные работы выполнены в полном объеме.

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— За счет чего «Варваринское» смогло увеличить выпуск продукции?

— Идеология «Варваринского» с тех пор, как содержание металла в руде там стало снижаться, — стать хабом по переработке руд других месторождений. И основным фактором по увеличению производства здесь стала перевозка руды с приобретенного Комаровского. За девять месяцев уже поставлено почти 1,5 млн т руды, всего в этом году планируем перевезти и переработать на Варваринской фабрике более 2 млн т руды. Производительность «Варваринского» — 4,2 млн т руды в год, и сейчас фабрика загружена почти максимально.

— Говорилось, что на казахстанских мощностях будет перерабатываться и российская руда…

— Уже перерабатывается. Объем пока не очень большой, но из России мы везем руду более богатую. В частности, с месторождения Ведуга (Красноярский край России — «Къ»). В планах — расширять долю переработки сторонней руды именно из России. Вообще в идеологию Варваринского хаба вписывается все, что выгодно и легкообогатимо. Поэтому, если найдем подходящую руду на юге Казахстана, а экономические показатели позволят перерабатывать ее в Костанайской области, мы к этому готовы.

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— Планы по разработке Кызыла сохраняются в прежнем виде?

— Все без изменений. Во втором квартале 2018 года должны запустить фабрику, а в третьем квартале получить первый концентрат.

— Есть ли у компании планы и возможности по расширению своих активов в Казахстане, и проявляет ли Polymetal интерес к новым активам?

— Да, и мы этого не скрываем. Polymetal развивается очень динамично, все время что-то покупает, много инвестирует в геологоразведку, и Казахстан в этом смысле ничем не отличается от других стран присутствия.

Например, есть проект Щекара — перспективный участок в Костанайской области севернее Варваринского. В этом году совместно с «Казгеологией» мы провели там аэрогеофизические работы и обнаружили несколько интересных аномалий. Соответственно, договорились с партнерами, что и в следующем году продолжим работу. Это будет уже бурение и наземная геохимия. В будущем, если найдем там подтверждение чего-то интересного, можем заключить контракт на разведку. Однако, разумеется, изыскания покажут.

— Polymetal известен тем, что не зацикливается на производстве одного вида металла, а есть ли интерес к диверсификации производства в Казахстане?

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— Компания интересуется новыми металлами не просто из соображений диверсификации, а с точки зрения глобальных тенденций: мы стараемся предсказать, что ждет рынок в будущем и своевременно на это отреагировать. Например, платиноидов в мире становится меньше, а спрос на них растет, поэтому они нам интересны, и если найдем их в Казахстане, конечно, ими займемся.

— Сейчас много говорят о цифровизации экономики — как у вас обстоит дело с этим направлением?

— Некоторые, на мой взгляд, смешивают понятия «автоматизация» и «цифровизация». С точки зрения автоматизации у нас все в порядке: есть системы управления рудниками, карьерами, на фабриках работает передовое программное обеспечение по управлению процессами. Цифровизация же — более глубокий передел автоматизации. Здесь мы тоже не стоим на месте, например, общаемся с поставщиками предложений по bigdata, смотрим, где и как лучше это применить. Пока речь о первых наработках, но их внедрение в тестовом режиме в Polymetal произойдет уже в ближайшее время.

— Насколько компании комфортно работается в Казахстане с точки зрения законодательного обеспечения отрасли?

— С точки зрения законодательства нам в Казахстане вполне комфортно. Но, конечно, не бывает ничего идеального, и всегда существуют вопросы, требующие дополнительного развития и доработки. Поэтому мы приветствуем принятие нового Горного кодекса.

— Какие тенденции сейчас видите на рынке металлов?

— Основная — это рост инвестиций в геологоразведку, поскольку в мире все меньше крупных месторождений с хорошим содержанием.

— Тут вы в одной лодке с нефтяниками…

— Сейчас все в этой лодке: природные ресурсы исчерпаемы, как оказалось, хотя до недавнего времени многие почему-то думали иначе. Поэтому приходится бурить глубже, а руда стала более труднообогатимой, соответственно, и тенденции в отрасли вытекают из этого обстоятельства. Речь об интенсивной геологоразведке и внимании к технологиям переработки упорных руд.

— А новые технологии вы сейчас уже вводите в эксплуатацию в Казахстане?

— Polymetal на постсоветском пространстве — пионер в области переработки упорных руд. Одно из наших предприятий, Амурский ГМК в Хабаровском крае, работает с упорными рудами по технологии автоклавного окисления. Мы планируем расширение его мощностей, что позволит перерабатывать там руду в том числе и с Бакырчика.

Появление технологии автоклавного выщелачивания в Казахстане также не исключено, но сначала мы должны поработать с этим концентратом на действующем предприятии, «подтюнинговать» процессы, если будет необходимо.

— Можно ли сказать, что подобный механизм переноса технологий применим ко всем видам металлов, которые гипотетически могут обнаружиться в Казахстане и заинтересовать Polymetal?

— Я этого не исключаю.