Капитализация Alibaba Group достигла $500 млрд

Китайская интернет-компания Alibaba Group стала второй высокотехнологичной компанией в Китае, чья рыночная капитализация превысила отметку $500 млрд. Это произошло на фоне роста стоимости ее акций - их курс на Нью-йоркской фондовой бирже превысил отметку $198 за штуку, сообщает в пятницу газета South China Morning Post.

Это поставило Alibaba в один ряд с крупнейшими публичными высокотехнологичными компаниями мира - Apple ($886 млрд), Alphabet ($812 млрд), Microsoft ($708 млрд), Amazon ($654 млрд) и Facebook ($544 млрд), отмечает издание.

В ноябре 2017 года в этот "клуб" также вошел китайский телекоммуникационный гигант Tencent. В настоящее время объем его капитализации уже превышает $570 млрд.

Что касается Alibaba, в 2017 году стоимость ее акций выросла более чем на 90%, а с начала 2018 года - еще на 13%. Это крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao.