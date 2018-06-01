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KAZ Minerals близка к покупке Баимского медного месторождения

01.06.2018 14:13   557   0

Казахстанская KAZ Minerals обходит «Норникель» в борьбе за крупное Баимское медное месторождение на Чукотке, принадлежащее Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и партнерам, сообщает «Интерфакс-Казахстан». 

По данным газеты «КоммерсантЪ», в ближайшие месяцы KAZ Minerals может подписать соглашение о выкупе контроля в Баимском примерно за $1 млрд деньгами и своими акциями. Договоренности сторон могут быть формализованы в июне-июле. Сейчас казахстанская компания готовит документы для правкомиссии РФ по иностранным инвестициям, поскольку Баимское относится к недрам федерального значения. 

О переговорах KAZ Minerals по Баимскому стало известно в начале года, но с 2016 года интерес к активу проявлял «Норникель», миноритариями которого являются Абрамович и Абрамов (около 4%). Владелец «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин (владеет более 34% «Норникеля») заявлял, что на базе Баимского месторождения и Быстринского ГОКа «Норникеля» может быть создан медный дивизион с перспективами IPO в Азии. «Норникель» предоставил ГДК «Баимская» кредит на $50 млн для ТЭО проекта.

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По данным источников издания, казахстанская компания считается основным претендентом на Баимское и уже обсуждает будущую сделку с властями РФ. Курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев недавно заявлял на ПМЭФ, что будет встречаться с руководством KAZ Minerals по поводу Баимского. Проектом заинтересовались и другие российские инвесторы.

KAZ Minerals ведет операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане, а также на ГОК «Бозшаколь» в Павлодарской области Казахстана и «Актогай» в Восточно-Казахстанской области. Компания также производит значительные объемы цинка, серебра и золота в качестве попутной продукции. В 2017 году KAZ Minerals произвела 259 тыс. тонн катодной меди, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

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