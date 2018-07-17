«Казахмыс» сократил производство рафинированной меди на 9,1%

ТОО «Корпорация Казахмыс» по итогам января-июня 2018 года сократило производство рафинированной меди на 9,1%, до 104,116 тыс. тонн, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Отметим, что в январе-июне 2017 году компания произвела 114,637 тыс. тонн меди. Объем выпущенной рафинированной меди составил 104,116 тыс. тонн, превысив плановые показатели на 7,027 тыс. тонн. Выпуск меди в концентрате составил 123,056 тыс. тонн, что выше плана на 4,261 тыс. тонн.

В отчетный период компания добыла 14,507 млн тонн руды, что на 4% больше января-июня 2017 года.

«План по переработке руды перевыполнен на 92,8 тыс. тонн. Общий объем переработки составил 15,051 млн тонн», - отмечается в информации.

Среднее содержание меди в переработанной руде составило 0,93%.

«В конце года мы планируем запустить вторую печь на ЖМЗ, тем самым выйти на стопроцентную мощность по Жезказганскому медеплавильному заводу. Если касаться KazakhmysEnergy, то все запланированные работы по капитальному ремонту, по запуску турбоагрегатов идут строго по плану. До конца года мы планируем запустить дополнительный агрегат на Жезказганской ТЭЦ и полностью закончить модернизацию Топарской ТЭЦ» - рассказал генеральный директор управляющего совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев.

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Справка:

«Казахмыс» - крупнейший производитель меди в Казахстане. В составе компании - 10 рудников, пять горно-обогатительных фабрик, два медеплавильных завода, два угольных разреза. «Казахмыс» управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл.