Казахстан поставил партию урана в Швецию

Национальная атомная компания Казахстана Казатомпром успешно экспортировала партию урана в Швецию, сообщает пресс-служба АО «НАК «Казатомпром».

Реализация контракта позволила Казатомпрому диверсифицировать географию поставок и выйти на новые зарубежные рынки ядерного топлива.

Напомним, Казахстан ранее заключил контракт на поставку природного урана в Швецию. Коммерческое соглашение о сотрудничестве между компаниями АО «НАК «Казатомпром» и «Vattenfall AB» было подписано по итогам тендера на закуп ядерного топлива для нужд собственных АЭС.

Справка:

АО «НАК «Казатомпром» является мировым лидером в добыче природного урана и национальным оператором в Республике Казахстан по импорту и экспорту урана, редких металлов и ядерного топлива для атомных электростанций. В группу компаний Казатомпром входят 49 предприятий, в которых работают около 26 000 человек. Активы включают в себя все комплексы предприятий, участвующих в производственной цепочке конечных продуктов - от геологоразведки, добычи урана и производства ядерного топлива, до науки, социального обеспечения и обучения.

АО «ФНБ «Самрук-Казына» является единственным акционером АО «НАК «Казатомпром».

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Vattenfall AB – одна из крупнейших энергокомпаний Европы, оперирующая 7 ядерными реакторами. Компания производит и реализует электро- и теплоэнергию в Швеции, Дании, Финляндии, Германии и Польше. Шведское государство является единственным собственником компании «Vattenfall AB».