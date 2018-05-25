«Казахстан Темир Жолы» сократила чистую прибыль на 17,7%

За 3 месяца 2018 года нацкомпания «Казахстан Темир Жолы» получила 21,417 млрд тенге чистой прибыли, что на,17,7% меньше аналогичного периода прошло года, указывается в консолидированном финотчете компании по МСФО.

Как отмечается в отчетности, доходы компании за отчетный период составили 236,104 млрд тенге, увеличившись на 18,3% по сравнению с январем-мартом 2017 года, в том числе доход от грузовых перевозок – 206,354 млрд тенге (рост на 22 %), от пассажирских - 17,743 млрд тенге (снижение на 0,1%).

В отчетном периоде валовый доход вырос на 39%, до 41,238 млрд тенге, прибыль до налогообложения сократилась на 21% и составила 31,044 млрд тенге.

За 3 месяца 2018 года активы компании выросли на 0,2%, до 3,158 трлн тенге, обязательства сократились на 0,3%, до 1,886 трлн тенге, собственный капитал вырос на 1%, до 1,272 трлн тенге, уставный капитал не изменился и составил 1,063 трлн тенге.

Долгосрочные обязательства сократились на 1,7%, до 1,42 трлн тенге, в том числе займы на 3,4%, до 1,131 трлн тенге. Текущие обязательства компании выросли на 3,9%, до 465,702 млрд тенге, в том числе торговая кредиторская задолженность на 6,4%, до 120,827 млрд тенге.

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Справка:

АО НК «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) - оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана. В сфере деятельности компании - грузовые и пассажирские перевозки, логистика, телекоммуникации, инфраструктура, инвестиционные проекты. Компания входит в состав госфонда национального благосостояния «Самрук-Казына».