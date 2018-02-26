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Казахстан впервые представил инновационные сервисы и технологии в сфере инфокоммуникаций на Mobile World Congress-2018

26.02.2018 18:00   681   9

Сегодня в Барселоне на крупнейшем событии в сфере мобильных технологий - Всемирном мобильном конгрессе MWC 2018 казахстанская делегация презентовала стенд, где представлены инновационные сервисы и технологии в сфере инфокоммуникаций, внедряемые в Казахстане в рамках концепций smart homesmartcity, а также предложения для глобального рынка и возможности в рамках транзитного потенциала.

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Жумагалиев, принявший участие в открытии выставки, дал высокую оценку странового стенда и представленной концепции. С работой стенда в первые часы выставки также ознакомились главы мировых телеком-компаний, представители азиатских и европейских мобильных операторов, производителей оборудования и программного обеспечения, участники конгресса. К слову, ежегодно выставку посещает порядка 100 тыс. человек из 200 стран мира. Данное мероприятие является одним из самых ожидаемых в сфере мобильных и цифровых технологий, площадка служит глобальным презентационным полигоном для трендов и инновационных решений, традиционно компании представляют новые гаджеты, приложения, оборудование и технологические решения.

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Казахстанский стенд и технологические достижения на выставке представил крупнейший мультисервисный оператор АО «Казахтелеком». Как отметил глава компании, в течение 4-х дней планируется провести важные стратегические и деловые встречи, переговоры с международными лидерами в сфере мобильных и инновационных технологий: «Перед нами стоит глобальная задача - продемонстрировать достижения и возможности страны, развиваемые с учетом географического расположения. Отмечу, что наша компания имеет опыт в предоставлении услуг транзита интернет-трафика по маршруту «Европа-Азия» в рамках проекта REAL (Rapid Europe Asia Link) и мы намерены привлечь новых партнеров для увеличения объема трафика по данному маршруту. Кроме того, на глобальной площадке представлены сервисы и возможности в таких направлениях как умный дом, умный город, внедряемые системы, направленные на повышение комфортности и безопасности городов»,- подчеркнул председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

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Участники выставки могут ознакомиться с инновационными сервисами и технологиями в сфере инфокоммуникаций, внедряемыми в Казахстане в рамках концепций smart home, smartcity - а именно: системами и схемами организации датчиков теплоэнергии, потребления энергии и воды, а также датчиков городского освещения и парковки, системой видеонаблюдения и многими другими объектами. Также вниманию гостей стенда представлена уникальная виртуальная карта республики с инфраструктурой оператора, технологической сетью, достопримечательностями и особенностями ландшафта страны.

Справка:

Мобильный конгресс проводится Ассоциацией GSMА, MWC-2018 года стал 32 конференцией по счету, свое начало конгресс отсчитывает с 1987 года и до 2006 года проводился в Каннах, сейчас, местом, где ежегодно представляют новинки мобильных технологий является Барселона. В текущем году особое внимание на выставке уделено инициативе ООН по устойчивому развитию. В 2015 году страны-члены ООН определили до 2030 года 17 целей, направленных на сохранение ресурсов и обеспечение благополучия для всех жителей планеты. Организаторы выставки выбрали 8 ключевых направлений, связанных с развитием мобильных технологий, среди которых экономический рост, чистая вода, ликвидация голода, доступная и чистая энергия, гендерное равенство, качественное образование и здоровье.

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