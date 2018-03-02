Казахстанская делегация провела в Минске ряд встреч по вопросам цифровизации

Представители АО «Казахтелеком» в составе казахстанской делегации, возглавляемой заместителем премьер-министра РК Аскаром Жумагалиевым посетили с рабочим визитом Минск.

В рамках визита заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Жумагалиев встретился с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Василием Матюшевским и министром связи и информатизации Республики Беларусь Сергеем Попковым. Стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран в области информационных технологий.

В ходе визита представители Казахстана посетили Парк высоких технологий Белоруссии, где ознакомились с разработками программного обеспечения, цифровых решений для разных отраслей, а также мобильных приложений.

Опыт Парка высоких технологий может оказаться полезным для казахстанского Астана IT-Hub. В результате встречи стороны пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве.

Кроме того, казахстанская делегация провела ряд встреч с белорусскими компаниями, которые предлагают цифровые решения для городской инфраструктуры, отраслей промышленности, сельского хозяйства, безопасности и других сфер. Подобные идеи могут быть реализованы казахстанскими компаниями.

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