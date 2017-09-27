Казахстанские аэропорты будут принимать новое поколение Боинг 777-8/-9

Казахстанские аэропорты будут принимать новое поколение воздушных судов Боинг 777-8/-9.

В Комитете гражданской авиации МИР РК состоялась встреча с представителем компании Боинг Ричардом Вайсвила (Richard Vaisvila) по обсуждению вопросов обслуживания нового поколения Боинг 777-8/-9.

Особенностью данного типа воздушных судов является изменение конфигурации крыла после посадки т.е. определённая часть крыла складывается после приземления воздушного судна в аэропорту.

Необходимо также отметить, что серия самолётов Боинг 777 является флагманом в модельном ряду производителя. По информации представителя Боинг, в настоящее время проводятся испытания новой модели и начало эксплуатации ожидается в ближайшие 2-3 года.