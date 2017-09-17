Казахстанский автопром планирует поставлять машины на рынок Узбекистана

Об этом стало известно во время узбекско-казахстанского форума, который открылся в Ташкенте. Ожидается, что главными гостями форума станут главы Казахстана и Узбекистана.

«В форуме Казахстан представляют президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев и председатель совета директоров Союза "КазАвтоПром" Даулет Бакберген. Усть-Каменогорский завод презентовал в Ташкенте пять моделей Lada: Vesta CNG, XRay, Largus, Granta лифтбэк и 4х4 Urban», - пишет nuz.uz.

Как отметил президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев, Казахстан на протяжении многих лет является одним из крупнейших экспортных рынков для узбекского автопрома.

При этом, по словам Ерика Сагымбаева, границы Узбекистана были закрыты для импорта иностранной техники, в том числе автомобилей, выпускаемых казахстанскими предприятиями.

«Мы рассчитываем, что либерализация экономической политики Узбекистана и предстоящие встречи помогут сделать шаг к паритету в поставках автомобильной техники», – рассказал глава компании.

Он также напомнил, что первые полторы тысячи автомобилей усть-каменогорской сборки уже оплачены и отправлены на рынок Китая.

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«Открыв доступ на рынок 32-миллионного Узбекистана, мы могли бы приобрести нового потребителя нашей техники на юге и тем самым ускорить достижение целей, обозначенных главой государства», - сказал Ерик Сагымбаев.

Стоит отметить, что Казахстанский автопром активно расширяет сферу деятельности. Как сообщалось ранее, китайские автомобили на рынке страны со временем заменят на отечественные аналоги.