Валюта нал
USD 338.50 339.00
RUB 5.86 5.90
EUR 403.00 404.30
Валюта бирж
USD/KZT
338.9
+0.000%
EUR/KZT
404.61
+0.000%
RUB/KZT
5.89
+0.000%
EUR/USD
404.61
+0.000%
EUR/CHF
404.61
+0.000%
EUR/JPY
404.61
+0.000%
GBP/USD
460.36
+0.000%
USD/CHF
338.9
+0.000%
USD/JPY
338.9
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
338.9 404.61 5.89
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.51
+0.001%
Нефть WTI
49.83
-0.001%
Золото
1323.5
-0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
996
-0.010%
Жилье Астана
968
+0.027%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.51 49.83 1323.5
+0.001% -0.001% -0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстанский автопром планирует поставлять машины на рынок Узбекистана

17.09.2017 13:00   591   0

Об этом стало известно во время узбекско-казахстанского форума, который открылся в Ташкенте. Ожидается, что главными гостями форума станут главы Казахстана и Узбекистана.

«В форуме Казахстан представляют президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев и председатель совета директоров Союза "КазАвтоПром" Даулет Бакберген. Усть-Каменогорский завод презентовал в Ташкенте пять моделей Lada: Vesta CNG, XRay, Largus, Granta лифтбэк и 4х4 Urban», - пишет nuz.uz.

Как отметил президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев, Казахстан на протяжении многих лет является одним из крупнейших экспортных рынков для узбекского автопрома.

При этом, по словам Ерика Сагымбаева, границы Узбекистана были закрыты для импорта иностранной техники, в том числе автомобилей, выпускаемых казахстанскими предприятиями.

Компания EY провела день открытых дверей для СМИ...
В рамках празднования 25-летия компания EY пригласила журналистов для обсуждения деятельности и перспективах развития.   «В 90-е гг. ...

«Мы рассчитываем, что либерализация экономической политики Узбекистана и предстоящие встречи помогут сделать шаг к паритету в поставках автомобильной техники», – рассказал глава компании.

Он также напомнил, что первые полторы тысячи автомобилей усть-каменогорской сборки уже оплачены и отправлены на рынок Китая.

Компания EY провела день открытых дверей для СМИ

«Открыв доступ на рынок 32-миллионного Узбекистана, мы могли бы приобрести нового потребителя нашей техники на юге и тем самым ускорить достижение целей, обозначенных главой государства», - сказал Ерик Сагымбаев.

Стоит отметить, что Казахстанский автопром активно расширяет сферу деятельности. Как сообщалось ранее, китайские автомобили на рынке страны со временем заменят на отечественные аналоги. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    91

  • 2. Нет, не нравится
    227

  • 3. Мне все равно
    28

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    57

Цифра дня
1,1
трлн тенге
составил дефицит бюджета Республики Казахстан за январь-июль 2017 года
Цитата дня
«Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина - большое событие для казахстанцев. Он соберет у телевизора всех нас. Наш земляк гремит. Мексиканец Альварес очень знаменитый человек, тоже боксер высшего класса. Давайте все пожелаем ему (Г.Головкину – «Къ») успехов. Я буду смотреть этот бой, несмотря на то, что в этот момент буду с визитом у наших соседей. Будем все болеть за него!»
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное