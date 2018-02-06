Казахстанское рекламное агентство GForce/Grey стало лучшим в Центральной Азии

По итогам 2017 года, агентство из Казахстана заняло 1-е место в «Рейтинге Креативности и Мастерства», который ежегодно публикует профессиональный ресурс AdAsia, определяя самые награждаемые креативные рекламные агентства, брендинг и дизайн-бюро, Digital и SMM-агентства Центрально-Азиатского региона (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) и Азербайджан.

В Рейтинге учитываются результаты участия агентств в международных фестивалях рекламы, где оценивается креативность, качество и мастерство рекламных работ. Чем больше работ высокого уровня создано, тем больше наград в течение года получает агентство, и тем выше оно поднимается в Рейтинге. Только 26 агентств со всего региона смогли попасть в Рейтинг 2017.

«В Казахстане не самый высокий уровень креатива и рекламы. В среднем, наш рынок и сфера коммуникаций значительно отстают не только от Европы и США, но и от наших соседей, России и Украины», - говорит управляющий директор GForce/Grey Юлия Тушина. «Именно поэтому в нашей работе мы ориентируемся не на местный, а на зарубежный уровень. Только если вы ставите перед собой более высокую планку, нацелены на соперничество не со слабыми, а с более сильными конкурентами, - можно добиться хороших результатов».

«А показателем того, что уровень работ нашего агентства, как минимум, не хуже российских или украинских агентств, являются награды на фестивалях. Только так можно получить независимую и объективную оценку качества твоей работы, которую тебе дает международное жюри, авторитетные эксперты в области маркетинга и рекламы из разных уголков планеты» - сказал в свою очередь Евгений Костылев, креативный директор агентства GForce/Grey. «Когда работа агентства получает более высокую награду, чем работы лучших агентств России и Украины - значит, ее качество соответствует более сильным рынкам, чем наш. И эта уверенность в том, что ты делаешь, важна не только нам, как агентству, но и нашим клиентам, которым нужна эффективная реклама высокого, не местного, а международного уровня».

Так случилось в 2017-м году с вирусной рекламной кампанией «Енот-посудомойка», созданной агентством для бренда Kaspi.kz.

Кроме роста продаж на 41%, результатом кампании стали десятки наград на международных фестивалях рекламы, как на территории СНГ, так и в Европе. Включая Золото на фестивале маркетинговой эффективности Silver Mercury в Москве. Агентство также известно казахстанцам кампанией для Kaspi bank, в рамках которой Антонио Бандерас работал менеджером банка и принимал клиентов в Алматы. И сотнями других рекламных проектов, которые были созданы за 12 лет работы в Казахстане. GForce/Grey являются единственным агентством региона, которому удавалось трижды становиться Лучшим агентством Международного Центрально-Азиатского фестиваля рекламы Red Jolbors.