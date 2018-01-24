Казахтелеком намерен купить 75% акций Kcell

АО «Казахтелеком» подала ходатайство о намерении приобрести 75% акций оператора мобильной связи АО «Kcell», говорится в сообщении пресс-службы Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

«В настоящее время ходатайство о предоставлении согласия на экономическую концентрацию АО «Казахтелеком», заключающуюся в возможном приобретении 75% голосующих акций АО «Kcell» находится на рассмотрении Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики Казахстана», - говорится в ответе комитета на запрос агентства Интерфакс.

Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, уточнили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, в случае принятия решения антимонопольным органом о запрете данной экономической концентрации, «Казахтелеком» не будет иметь право на приобретение 75% голосующих акций Kcell.

Источник близкий к сделке сообщил «Къ», что «сделки пока нет, иногда запрос согласия - это просто запрос согласия, если сделка состоится. Казахтелеком заинтересован в сделке, но окончательного решения еще нет».

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«Казахтелеком» является ведущим оператором связи Казахстана, занимает доминирующее положение на отечественном рынке телекоммуникаций.

Акционерами Kcell являются Teliasonera Kazakhstan Holding B.V. - 24%, Fintur Holdings (СП TeliaSonera и турецкой Turkcell) - 51%, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - 23,29%.

Напомним, ранее сообщалось, что наиболее вероятным претендентом на покупку компании Kcell является государственный «Казахтелеком».

Также в ходе пресс-конференции, посвященной первому размещению тенговых облигаций компании «Кселл», представители компании упомянули, что Kcell по-прежнему находится на стадии продажи.

«Компания на продаже - это не секрет. Уже 2,5 года назад Telia сообщили, что они в течении неопределенного времени продадут акции Kcell», - отметил главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс. Добавив, что основным требованием к покупателю является крупная компания с хорошей репутацией. На сегодняшний день новостей по продаже компании нет, но, по словам г-на Отса, Telia уже продала компании в Непале и Таджикистане.

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