Казахтелеком планирует запустить 5G в 2021 году

Руководство АО «Казахтелеком» в ходе MWC 2018 в Барселоне сообщило о планах запуска 5G в Казахстане в 2021 году. Также нацоператор заявил о завершении первого этапа проекта по строительству крупнейшей в СНГ сети M2M/Internet of Things на базе технологий LORA, Zigbee и LTE.

Уже 2018 - 2019 году Казахтелеком планирует запуск фиксированного беспроводного доступа к 5G. В 2018 - 2021 году провести цифровую трансформацию и в 2021 году запустить провайдера для 5G.

Теоритическая скорость соединения 5G, по оценкам экспертов, будет составлять до 2.3 Гбит/сек. Что должно открыть широкие возможности для развития Интернета вещей, стриминговых сервисов, облачных сервисов и т.д.

Что касается сети M2M/Internet of Things, что в Казахтелекоме заявили, что она охватывает все сегменты рынка «интернета вещей»: квартиры, частные дома и подъезды в сегменте B2C; уличная территория городов, многоквартирные дома, административные здания, производственные объекты и автомобильные дороги в сегменте B2B/B2G.

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«Учитывая основные тренды в Казахстане и мире, «Казахтелеком» активно участвует в формировании рынка Internet of Things (IoT). Мы понимаем, что этот рынок будет основным драйвером роста доходов ИТ-индустрии в ближайшее десятилетие. По прогнозам экспертов, к 2025 году в Казахстане будет порядка 100 млн устройств, подключенных к IoT, что будет в 3,5 раза больше, чем на рынке мобильной связи. По нашим оценкам, объем рынка в стране достигнет 251 млн. USD к 2025 году. Мы реализуем ряд проектов, изучаем возможные кейсы применения и бизнес-модели в сфере IoT, выстраиваем партнерские отношения с разработчиками, дистрибьюторами устройств и другими участниками рынка»,- отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

В рамках первого этапа завершено строительство самой масштабной в СНГ энергоэффективной сети LPWAN на базе технологии LORA с охватом всех многоквартирных домов, зданий и городской территории в городах Астана, Алматы и Шымкент.

До конца 2018 года в рамках второго этапа проекта ожидается, что сетями LORA будут охвачены все областные центры Казахстана, а также города Семей, Темиртау и Жезказган. В совокупности в рамках проекта планируется установка более 400 базовых станций LORA в 19 городах с охватом более 30 тыс. многоквартирных домов, около 1,5 млн квартир и 6 926 квадратных километров городской территории.

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Новая М2М сеть станет основной инфраструктурой для реализации решений умного города, в частности по автоматизации сбора показаний с приборов учета ресурсов (Smart Metering) и по умному освещению (Smart Lightning).

«Второй этап проекта будет направлен на развитие платформы Smart Connectivity с функционалом SIM-management, connection-management, device-management, и др. На рынке уже доступны услуги M2M на базе сетей GSM/LTE от «Казахтелеком» и его мобильных активов Tele2/Altel. К платформе Smart Connectivity будет возможно подключение широко спектра IoT устройств, начиная от носимых устройств (wearables) до GPS-трекеров в автотранспорте, для реализации различных геолокационных решений для сегментов B2C, B2B иB2G»,- отметил управляющий директор по инновациям компании Нурлан Мейрманов.

Помимо прочего АО «Казахтелеком» впервые представила свой стенд на WMC 2018.

Стенд посвящен новым цифровым технологиям, среди них "умный дом" и "умный город". Также в закрытой части стенда находится 3D-карта Казахстана, но которой можно увидеть покрытие LTE, сетевую инфраструктуру компании, дата-центры и т.д.

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