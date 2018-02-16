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«Казахтелеком» разработал онлайн-платформу для МСБ

16.02.2018 17:00   1359   0

«Казахтелеком» презентовал онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса. По словам разработчиков, проект будет включать в себя как торговую площадку, так и различные B2B-опции.

Мультисервисный оператор делает упор на IT-направление. По словам директора по информационным технологиям АО «Казахтелеком» Марата Абдилдабекова, по итогам 2017 года порядка 5% всех доходов компании принесло IT-направление.

Одним из IT-проектов компании «Казахтелеком» стала онлайн-платформа для малого и среднего бизнеса. Она будет включать в себя как торговую площадку, так и другие B2B-опции. По словам управляющего директора по ИКТ-услугам АО «Казахтелеком» Бикеш Курмангалиевой, название «Открытая цифровая платформа» выбрано не случайно.

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«Мы хотим, чтобы любой облачный сервис, который разрабатывается, размещался на нашем сервисе через открытое API. То есть фактически должна пройти интеграция и такое API в одночасье не создается. Первый пул сервисов мы подключаем к платформе. Однако в будущем мы планируем сделать так, чтобы каждая компания могла самостоятельно присоединиться к платформе – поэтому проект и является открытым, что исключает возможности выкладывать сервисы выборочно»,- подчеркнула Бикеш Курмангалиева.

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«Мы создаем платформу для того, чтобы агрегировать различные сервисы из разных отраслей и способствовать их успешному выходу на рынок, - отмечает спикер, - таким образом, при поддержке «Казахтелеком» будет сформирована экосистема из компаний различного масштаба. Как показывает практика, зачастую небольшие компании сталкиваются с целым рядом проблем при освоении рынка, кооперация в экосистему позволит не только развить канал коммуникации с клиентами и потенциальными потребителями услуг, но и будет стимулировать взаимодействие между компаниями».

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По словам спикера, основная аудитория - это малый и средний бизнес, ведь крупные компании разрабатывают собственные IT-сервисы, и далеко не каждый может стать поставщиком для крупного бизнеса. Участники платформы при помощи предлагаемой инфраструктуры могут стать поставщиками сервисов, в первую очередь, для МСБ».

К слову, в ходе презентации отдельное внимание было уделено инфраструктуре, куда входят собственная сеть дата-центров, каналы передачи данных, облачные ресурсы, внутренних информационных системах, таких как CRM-платформы, биллинг, рекомендательная аналитика, многоканальные системы поддержки клиентов, контакт-центры, Sеrvice Desk. Иными словами, целый комплекс услуг и возможностей на единой площадке, которые АО «Казахтелеком» уже сегодня готов предоставить.

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Архитектура «Открытой цифровой платформы» также предусматривает такие компоненты, как единый веб-ресурс для бизнеса, систему аналитики, платформу для цифровых каналов продаж, каналы коммуникаций, разработку мобильных приложений, интеграцию с электронными сервисами портала электронного правительства и Национальной палаты предпринимателей.

В «Казахтелеком» выделяют 3 задачи для «Открытой цифровой платформы». Первая - размещение онлайн-сервисов сторонних IT-компаний. Второе - создание торговой площадки. Третьей задачей станет возможность для представителей малого и среднего бизнеса подавать заявки на гранты и закупки, а также взаимодействовать с квазигосударственным сектором.

Вместе с тем, отмечается, что владельцам цифровых сервисов необходимо уделить особое внимание качеству предоставляемых услуг. В результате использования платформы участники смогут получить следующие преимущества: снижение финансовых и временных затрат на продвижение продуктов и обслуживание клиентов, развитие компетенций в профильном бизнесе, перераспределение ресурсов на улучшение существующих и создание новых продуктов.

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Разработчики отмечают, что в ходе разработки проекта был проведен бенчмаркинг и изучен мировой опыт, в том числе, таких компаний как Amazon и Alibaba, а также опыт южнокорейского телекоммуникационного оператора «Korea TelecomCorporation», который уже внедрил подобный проект.

Официальный запуск «Открытой цифровой платформы» запланирован на третий квартал 2018 года, а тестирование работы ОЦП фокус-группой стартует 1 марта нынешнего года. К участию в фокус-группе привлечены свыше 100 представителей МСБ из числа корпоративных клиентов АО «Казахтелеком».

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