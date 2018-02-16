«Казахтелеком» разработал онлайн-платформу для МСБ

«Казахтелеком» презентовал онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса. По словам разработчиков, проект будет включать в себя как торговую площадку, так и различные B2B-опции.

Мультисервисный оператор делает упор на IT-направление. По словам директора по информационным технологиям АО «Казахтелеком» Марата Абдилдабекова, по итогам 2017 года порядка 5% всех доходов компании принесло IT-направление.

Одним из IT-проектов компании «Казахтелеком» стала онлайн-платформа для малого и среднего бизнеса. Она будет включать в себя как торговую площадку, так и другие B2B-опции. По словам управляющего директора по ИКТ-услугам АО «Казахтелеком» Бикеш Курмангалиевой, название «Открытая цифровая платформа» выбрано не случайно.

«Мы хотим, чтобы любой облачный сервис, который разрабатывается, размещался на нашем сервисе через открытое API. То есть фактически должна пройти интеграция и такое API в одночасье не создается. Первый пул сервисов мы подключаем к платформе. Однако в будущем мы планируем сделать так, чтобы каждая компания могла самостоятельно присоединиться к платформе – поэтому проект и является открытым, что исключает возможности выкладывать сервисы выборочно»,- подчеркнула Бикеш Курмангалиева.

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«Мы создаем платформу для того, чтобы агрегировать различные сервисы из разных отраслей и способствовать их успешному выходу на рынок, - отмечает спикер, - таким образом, при поддержке «Казахтелеком» будет сформирована экосистема из компаний различного масштаба. Как показывает практика, зачастую небольшие компании сталкиваются с целым рядом проблем при освоении рынка, кооперация в экосистему позволит не только развить канал коммуникации с клиентами и потенциальными потребителями услуг, но и будет стимулировать взаимодействие между компаниями».

По словам спикера, основная аудитория - это малый и средний бизнес, ведь крупные компании разрабатывают собственные IT-сервисы, и далеко не каждый может стать поставщиком для крупного бизнеса. Участники платформы при помощи предлагаемой инфраструктуры могут стать поставщиками сервисов, в первую очередь, для МСБ».

К слову, в ходе презентации отдельное внимание было уделено инфраструктуре, куда входят собственная сеть дата-центров, каналы передачи данных, облачные ресурсы, внутренних информационных системах, таких как CRM-платформы, биллинг, рекомендательная аналитика, многоканальные системы поддержки клиентов, контакт-центры, Sеrvice Desk. Иными словами, целый комплекс услуг и возможностей на единой площадке, которые АО «Казахтелеком» уже сегодня готов предоставить.

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Архитектура «Открытой цифровой платформы» также предусматривает такие компоненты, как единый веб-ресурс для бизнеса, систему аналитики, платформу для цифровых каналов продаж, каналы коммуникаций, разработку мобильных приложений, интеграцию с электронными сервисами портала электронного правительства и Национальной палаты предпринимателей.

В «Казахтелеком» выделяют 3 задачи для «Открытой цифровой платформы». Первая - размещение онлайн-сервисов сторонних IT-компаний. Второе - создание торговой площадки. Третьей задачей станет возможность для представителей малого и среднего бизнеса подавать заявки на гранты и закупки, а также взаимодействовать с квазигосударственным сектором.

Вместе с тем, отмечается, что владельцам цифровых сервисов необходимо уделить особое внимание качеству предоставляемых услуг. В результате использования платформы участники смогут получить следующие преимущества: снижение финансовых и временных затрат на продвижение продуктов и обслуживание клиентов, развитие компетенций в профильном бизнесе, перераспределение ресурсов на улучшение существующих и создание новых продуктов.

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Разработчики отмечают, что в ходе разработки проекта был проведен бенчмаркинг и изучен мировой опыт, в том числе, таких компаний как Amazon и Alibaba, а также опыт южнокорейского телекоммуникационного оператора «Korea TelecomCorporation», который уже внедрил подобный проект.

Официальный запуск «Открытой цифровой платформы» запланирован на третий квартал 2018 года, а тестирование работы ОЦП фокус-группой стартует 1 марта нынешнего года. К участию в фокус-группе привлечены свыше 100 представителей МСБ из числа корпоративных клиентов АО «Казахтелеком».