«Казахтелеком» увеличил чистую прибыль компании на 15,2%

Казахстанский оператор связи «Казахтелеком» за 3 месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом пошлого года увеличил чистую прибыль компании на 15,2% до 9,386 млрд тенге, сообщается в консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО.

Согласно данным неаудированной финотчетности по МСФО за январь-март 2018 года, чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15,2%, до 9,386 млрд тенге.

Валовая прибыль оператора за I квартал увеличилась на 5,7%, до 19,794 млрд тенге, операционная прибыль – снизилась на 3,5%, до 13,698 млрд тенге.

Активы компании с начала года выросли на 1,3% и достигли 477,483 млрд тенге, обязательства снизились на 0,9% - до 111,17 млрд тенге, собственный капитал увеличился на 2% - до 366,313 млрд тенге.

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность с начала года уменьшилась на 15,6% - до 11,395 млрд тенге, краткосрочные займы выросли на 31,4%, до 3,097 млрд тенге, долгосрочные займы снизились на 2,4% и составили 24,362 млрд тенге.

Справка:

«Казахтелеком» является ведущим оператором связи Казахстана, занимает доминирующее положение на отечественном рынке телекоммуникаций.

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