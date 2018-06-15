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«Казахтелеком» вступил в ОЮЛ «Национальная ассоциация развития блокчейн и криптотехнологий в РК»

15.06.2018 16:36   778   0

Соглашение о вступлении подписали сегодня в г. Астана председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев и президент Ассоциации блокчейн Алан Дорджиев, сообщает служба по связям с общественностью АО «Казахтелеком».

Мероприятие было организовано в формате информационного мастер-класса по блокчейн-технологиям, по итогам которого, в рамках церемонии подписания соглашения о вступлении, АО «Казахтелеком» получил свидетельство о своем участии в Ассоциации.

«Потенциал блокчейн-технологий применим ко всем сферам нашей жизни и не только для внутренней инфраструктуры страны. В силу выгодного расположения Казахстана между КНР и Европой, имеется транзитный цифровой потенциал. Именно поэтому сейчас идет реализация пилотного проекта с гигантом GenesisMining на базе технических возможностей «Казахтелекома». Крупнейший дата- центр компании стал ключевым объектом в рамках проекта по новым облачным вычислениям, где будет находиться оборудование для обработки данных для решений в области искусственного интеллекта, облачных технологий и блокчейн», - пояснил Куанышбек Есекеев.

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При этом, президент Ассоциации по развитию блокчейн Алан Дорджиев, отвечая на вопрос журналистов отметил, что Ассоциация создана не для того, чтобы получить какую-то прибыль.

«Участники в первую очередь заинтересованы в развитии блокчейн-технологий в Казахастане. Поэтому скорее всего участниками будут выступать компании или структуры действительно работающие в этом направлении» - отметил он.

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Алан Дорджиев добавил, что на определенном этапе Ассоциации также придется работать с госорганами для улучшения законодательного фона и налоговой системы.

Отметим, что на протяжении ряда лет «Казахтелеком» проводит исследования технологий, инициирует обсуждения возможностей и перспектив применения технологии блокчейн в различных областях экономики, а также изучает примеры успешного применения в разных странах. Мероприятия по обсуждению возможностей блокчейн начинались с формата мастер-классов и панельных сессий в рамках международных форумов. На сегодняшний день мультисервисный оператор выступает в роли генерального партнера полноценной конференции «Блокчейн-регулирование: возможности и риски».

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