Казахтелеком выкупил Chocomart

Холдинг Chocofamily продал магазин Chocomart телекоммуникационному оператору Казахтелеком, пишет Profit.kz.

Сделка была совершена в декабре 2017 года. Как рассказал Рамиль Мухоряпов, глава Chocofamily, продажа интернет-магазина поможет оптимизировать бизнес холдинга и сосредоточиться на ключевых направлениях.

Сумма сделки не разглашается, однако известно, что актив достался покупателю в шесть раз дешевле, чем те инвестиции, которые холдинг Chocofamily ранее вложил в его развитие. Приобретение даст возможность Казахтелекому развивать собственную площадку для продажи товаров через интернет.

«Последний год мы в Chocofamily пришли к мнению, что в группе есть несколько ключевых рынков, в которых холдинг имеет хорошие рыночные доли. Это направления купонных сервисов, food-tech сервис и сервисы по онлайн-бронированию и покупке авиа- и ЖД-билетов. Кроме того, с недавнего времени к холдингу присоединился медицинский стартап, в котором также есть потенциал для развития — iDoctor занимает лидирующую позицию на рынке аналогичных сервисов», — говорит Рамиль Мухоряпов.

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Напомним, вчера стало известно, что сервисы Chocotravel и Aviata сообщили об объединении. Переговоры об объединении трэвел-сервисов начались в мае 2017 года. Chocofamily holding инвестировал в обьединенную компанию 600 млн тенге. Суммарный оборот объединённой компании предположительно должен составить $100 млн.