"Казахтелеком" запустил ОЦО по функциям расчета заработной платы

АО «Казахтелеком» продолжает реализацию проектов, направленных на внедрение эффективной бизнес-модели в рамках программы трансформации «Өрлеу». Очередным шагом к обновлению и повышению эффективности работы стал запуск в Алматы Общего центра обслуживания (ОЦО) по функциям расчета заработной платы, передает пресс-служба "Казахтелеком".

В компании считают, что вывод непрофильных вспомогательных подразделений и бизнес-процессов в формат ОЦО поможет оптимизировать организационную структуру и повысить эффективность работы персонала на центральном и региональном уровнях.

«В прошлом году мы реализовали проект по созданию ОЦО в сфере HR, занимающегося вопросами кадрового администрирования, и этот проект показал хорошие результаты. Мы уверены, что запуск общего центра обслуживания позволит увеличить эффективность, сократить сроки обслуживания, ввести новый упрощенный и оперативный стандарт, принятый в большинстве крупных компаний мира, на практике внедривших модель ОЦО», - отметил Управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком» Берик Битабаров.

По мнению генерального директора филиала АО «Казахтелеком» – «Объединение «Дальняя связь» Болата Ерекешева, отдельное внимание необходимо уделить унификации и стандартизации процессов.

«Несмотря на то, что в компании действует единый принцип делопроизводства и бухгалтерского учета, на практике в каждом филиале, в зависимости от его специфики есть свои особенности. Унификация процессов важна с точки зрения менеджмента компании», - считает Болат Ерекешев.

Запуску проекта предшествовала объемная аналитическая работа: проведена оценка нагрузки, которая возложена на каждого сотрудника ОЦО, целевые показатели, штатная численность ОЦО.

Напомним, что в конце 2016 года, в рамках пилотного проекта ОЦО обслуживал 6 филиалов и Центральный аппарат компании. Для эффективной организации деятельности ОЦО разработана система электронного документооборота, стандартизирован ряд процессов и требований к документации.

По мнению главного финансового директора АО «Казахтелеком» Асхата Узбекова, одним из преимуществ внедренной модели является то, что она позволит избежать дублирования функций.

«Централизация функций по расчетам с персоналом позволит унифицировать процессы начисления и выплаты заработной платы, сократить расходы и повысить эффективность сотрудников. На ряду с этим проект позволяет избежать дублирования общих функций», - считает Асхат Узбеков.

В дальнейшем в компании планируется провести централизацию вспомогательных функций, таких как юридические вопросы, IT-обеспечение, работа административных служб.