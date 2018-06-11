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KazakhExport и Аграрная кредитная корпорация будут совместно гарантировать займы фермеров

11.06.2018 16:00   1094   0

АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) и подписали совместный регламент по рассмотрению и финансированию заявок по откормочным площадкам со страховой защитой, передает корреспондент Kursiv.kz.

Как отмечается в официальном письме АКК, благодаря новому регламенту у заемщиков Аграрной кредитной корпорации, согласно условиям финансирования проектов по откормочным площадкам на оборотные средства, появится возможность использовать страховую защиту KazakhExport в качестве залогового обеспечения в размере до 90% от суммы займа.

Документом предусмотрен порядок взаимодействия кредитора в лице АКК с клиентом-заемщиком и страховщиком в лице KazakhExport. Документ подписан с целью закрепления более лояльных условий кредитования и упрощения некоторых процедур, которые предшествуют итоговому решению о предоставлении финансирования и страховой защиты заемщику.

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Свои подписи под документом поставили председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Нармухан Сарыбаев и председатель правления АО ЭСК «KazakhExport» Руслан Искаков.

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Как поясняется в релизе, согласно подписанному регламенту, будут значительно сокращены сроки рассмотрения заявок на финансирование, упрощены этапы экспертизы проектов и оценки надежности заемщиков, на основании чего АКК будет выносить решение по выдаче займа.

«После этого АКК предоставляет страховщику (KazakhExport) документы для принятия решения по вопросу предоставления страховой защиты клиенту для реализации проекта», - отмечается в письме.

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«Совместная инициатива облегчит доступ аграриев к нашему финансовому продукту, ведь вопрос недостаточности залога зачастую является важнейшим фактором отказа фермера от подачи заявки на финансирование своего проекта», - приводятся в письме слова Нармухана Сарыбаева.

Как отметили в пресс-службе аграрной корпорации, особенностью осуществления регламентированных действий в рамках подписанного документа является синхронность и параллельность процессов принятия решений, как по выдаче самого займа, так и по обеспечению его страховой защитой. То есть заемщику для получения займа на заполнение откормочников нужно лишь подать заявку на финансирование, а вопрос предоставления страховой защиты будет обсуждаться АКК и KazakhExport на своем уровне после передачи кредитором документов заемщика страховщику.

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В письме также отмечается, что на сегодняшний день на рассмотрении в АКК находятся 4 проекта потенциальных заемщиков с общим поголовьем скота в размере 27,5 тыс. единиц.

«Что касается общего ресурсного потенциала перспективного сотрудничества с 29 откормочными площадками, функционирующими по стране, то он составляет 80 тыс. голов. Ожидается, что совместная инициатива АКК и KazakhExport в части гарантирования займов при финансировании заявок по заполнению откормочных площадок, нуждающихся в оборотных средствах, будет способствовать увеличению экспортоориентированных партий КРС, мяса КРС с последующей реализацией продукции за рубеж», - поясняется в сообщении.

Справка:

АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - дочерняя компания холдинга «Байтерек». KazakhExport занимается поддержкой роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формированием практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

АО «Аграрная кредитная корпорация» - компания, созданная постановлением правительства в 2001 году. Основная цель - содействие индустриализации и диверсификации аграрной отрасли путем развития доступной системы кредитования субъектов агропромышленного комплекса Казахстана. Входит в состав национального управляющего холдинга «КазАгро».

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