КазАТК выставлена на продажу за 10 млрд тенге

Нацкомпания "Қазақстан темір жолы" в рамках второй волны приватизации продаёт 100% акций Казахстанской Академии транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева (КазАТК) в Алматы.

Информация о лоте опубликована на сайте электронной торговой площадки. Здесь же можно подать заявку на участие в торгах.

Торги назначены на 15 марта 2018 года. Стартовая цена составит 10 млрд тенге. Гарантийный взнос для участников торгов – 72,1 млн тенге.

По данным из финансовой справки, приложенной к лоту, чистая прибыль выставленной на торги Академии в 2017 году составила 494 млн тенге.

КазАТК готовит специалистов для транспортно-коммуникационной отрасли: железнодорожного, автомобильного, водного транспорта и коммуникаций по 15 специальностям бакалавриата, 11 специальностям магистратуры и 7 специальностям докторантуры PhD.

В КТЖ заверяют, что академия обеспечивает 100% трудоустройство выпускников, большая часть из которых после выпуска работает в самом АО "КТЖ", "Казахтелекоме", "Транстелекоме", "Казпочте" и АО "КЕГОК".

Если первые торги не состоятся по причине недостаточного числа поступивших заявок, на вторых торгах стартовую цену снизят на 50% и снова проведут аукцион с повышением цены.

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Если и здесь покупателя не найдётся, объявляются третьи торги, где победитель определяется на аукционе с понижением цены. Победителем тогда признаётся лицо, первым согласившееся на выставленную цену.

Фото: Реестр государственного имущества КГИП МФ РК