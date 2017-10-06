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Казатомпром реализует 100% доли участия в уставных капиталах Astana Solar, Kazakhstan Solar Silicon и KazSilicon

06.10.2017 11:35   804   0

АО «НАК «Казатомпром» объявляет о пакетной реализации 100% долей участия в уставных капиталах ТОО «Astana Solar», ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «MK «KazSilicon».

Стартовая цена, запрашиваемая за 100% долей участия в уставных капиталах указанных товариществ, составляет 18 277 000 029 тенге.

Конкурс пройдет в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций, которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденными решением совета директоров АО «Самрук-Қазына» и конкурсной документацией, утвержденной Комиссией по реализации активов АО «НАК «Казатомпром».

Прием заявок на открытый двухэтапный конкурс начнется 6 октября завершится 3 ноября 2017 года в 15.00 часов по времени Астаны.

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Инвестор, приобретающий актив, берет на себя ответственность исполнить определенные условия сделки. Покупатель обязуется сохранить штатную численность работников, профиль деятельности и выполнять действующие договора предприятий.

ТОО «Astana Solar» – современный завод по производству фотоэлектрических модулей с производственной мощностью на 50 МВт с возможностью увеличения до 100 МВт.

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ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» – завод по производству мультикристаллических кремниевых пластин (156×156 мм, p-типа) и фотоэлектрических ячеек с КПД не менее 16% с проектной мощностью 60 МВт в год.

ТОО «MK «KazSilicon» – Сарыкульское месторождение с подтвержденными запасами 1,74 млн тонн жильного кварца, с проектной мощностью по добыче 10 000 тонн в год и производством из него металлургического кремния с проектной мощностью 3 200 тонн в год.

Реализация дочерних и зависимых организаций осуществляется в рамках Программы трансформации бизнеса, с целью оптимизации бизнеса 

АО «НАК «Казатомпром» путем выведения непрофильных активов и акцентирования деятельности компании непосредственно на атомной отрасли. 

  • Источник:
  • Пресс-служба "Казатомпром"
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