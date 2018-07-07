Казатомпром заключил контракт с Yellow Cake на ежегодную поставку урана на $100 млн

После успешного размещения акций Yellow Cake Plc, АО «НАК Казатомпром» подтвердил, что обязательства по долгосрочному контракту, подписанному 10 мая 2018 года, будут выполнены. Об этом сегодня сообщила пресс-служба нацкомпании.

В соответствии с условиями соглашения, АО «НАК «Казатомпром» обеспечил первоначальную поставку чуть более 3100 тонн природного урана, что составляет более четверти добычи Компании за 2018 год и более 5% от мирового производства из первичных источников (согласно прогнозу UxC).

Соглашение носит долгосрочный характер, предусматривающий поставку природного урана на сумму до $100 млн ежегодно, по рыночным ценам, по меньшей мере, в течение последующих 9 лет, при условии и по завершении последующих эмиссий компанией Yellow Cake, а также прочих определенных условий.

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжан Пирматов отметил: «Мы рады подписанию данного соглашения на поставку значительной части нашей продукции. Размещение акций компании Yellow Cake отвечает растущему спросу со стороны инвесторов, заинтересованных в ценных бумагах, привязанных к изменениям цен на уран».

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По данным Bloomberg, Yellow Cake Plc была основана в 2005 году и базируется в Лондоне, Великобритания. Компания инвестирует в урановые проекты в Великобритании, Канаде, США, Австралии и Южной Африке. Предприятие основано Bacchus Capital, свидетельствует London Stock Exchange.