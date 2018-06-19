«Казгеология» договорилась с чилийской Codelko о реализации совместных проектов

Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» подписала меморандум о сотрудничестве с чилийской компанией Codelko, передает корреспондент Kursiv.kz.

Как сообщили в МИР РК, стороны договорились о сотрудничестве в реализации совместных проектов в сфере геологоразведочных работ.

Как отмечается в письме министерства, документ подписали в рамках 25-го Всемирного горного конгресса вице-президент Codelko Жосе Песке и председатель правления АО «Казгеология» Галым Нуржанов.

Стоит отметить, на сегодняшний день Чили является мировым лидером по объему добычи меди. Крупнейшая компания в мире по объему производства меди Codelco принадлежит правительству страны.

Справка:

АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» создано в соответствии с постановлением правительства Казахстана от 21 июня 2011 года во исполнение поручения главы государства.

Основная деятельность компании - обеспечение оптимального освоения территории Казахстана, создание благоприятных условий для жизни населения и новых минерально-сырьевых баз для фонда будущих поколений, а также обеспечение реализации экономических и геополитических интересов Казахстана в казахстанском секторе Каспийского шельфа.

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